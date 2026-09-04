Cosa fare dal 4 al 6 settembre a Milano? Un weekend ricco di eventi: Formula 1, appuntamenti gratuiti, spettacoli e mostre per tutti i gusti.

Dal 4 al 6 settembre Milano si prepara a vivere un weekend particolarmente intenso, tra il richiamo internazionale della Formula 1, appuntamenti gratuiti, spettacoli diffusi e mostre d’arte, ci sarà l’imbarazzo della scelta su cosa fare. Dalle iniziative legate al Gran Premio di Monza alle esposizioni dedicate ad alcuni protagonisti dell’arte contemporanea, le occasioni per organizzare una giornata fuori casa non mancano.



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Weekend a Milano: il Gran Premio di Monza e Ferrari F399 in mostra all’ACI

Il protagonista del weekend è inevitabilmente il Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma all’Autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre, con la gara prevista domenica 6. Milano partecipa alla settimana dei motori anche con un appuntamento gratuito: nella sede dell’Automobile Club Milano, in corso Venezia 43, è esposta fino all’8 settembre la Ferrari F399 del 1999, monoposto con cui Michael Schumacher, Eddie Irvine e Mika Salo contribuirono alla conquista del Mondiale Costruttori. L’ingresso è gratuito nei giorni feriali dalle 8.30 alle 17.

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Formula 1 e Lego: gli eventi gratis all’Arco della Pace

Motori e mattoncini si incontrano invece in piazza Sempione, dove fino al 6 settembre Lego Italia propone un programma gratuito dedicato anche ai 30 anni dall’arrivo di Michael Schumacher in Ferrari. All’Arco della Pace sono previste grandi installazioni, spettacoli di luci e video e un mosaico collettivo da quasi 85mila mattoncini ispirato alla Ferrari F2004. Nel weekend l’area gioco resta aperta dalle 10 alle 19, mentre gli show serali vengono replicati dalle 19 alle 22.

Street Varieté, il Municipio 9 diventa un palcoscenico

Nel Municipio 9 prosegue fino al 13 settembre anche “Street Varieté 2.0”, rassegna teatrale itinerante firmata Minima Theatralia e Duperdu. Niguarda, Comasina e Bovisasca diventano un grande palcoscenico diffuso tra mercati, negozi e strade, nell’ambito del programma “Milano è viva”.

“Celestial Guardians”, l’universo di Micaela Piñero

Per chi preferisce l’arte contemporanea c’è “Celestial Guardians”, progetto site-specific di Micaela Piñero per Spazio Leonardo. Una sequenza di grandi dipinti su tessuto attraversa la gallery trasformandola in una narrazione murale tra vita quotidiana, natura e spiritualità. Ragni, coccinelle, gatti e uccelli popolano opere pensate come vere e proprie “cartografie spirituali”, invitando a riflettere sulla distanza crescente tra società digitale e cicli naturali.

Arnaldo Pomodoro, la grande mostra del Centenario

Alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala continua infine “Arnaldo Pomodoro: una vita. Le grandi opere delle Collezioni”, la grande mostra organizzata per il centenario della nascita dell’artista. Visitabile fino al 18 ottobre, riunisce oltre quaranta opere e ripercorre più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Cinquanta alle sperimentazioni del nuovo millennio, insieme a materiali d’archivio e lavori meno conosciuti.

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