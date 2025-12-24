Cosa fare a Milano il 25 e 26 dicembre? Eventi per tutta la famiglia, tra presepi, mostre, mercatini e piste di pattinaggio, anche gratis.

Vivere il Natale a Milano è un’occasione per vivere la città con ritmi diversi, tra tradizione, cultura e momenti da condividere in famiglia, ma cosa fare il 25 e il 26 dicembre? Anche in questi due giorni capoluogo lombardo propone un calendario ricco di appuntamenti, molti dei quali gratuiti, pensati per grandi e piccoli. Dai presepi monumentali alle mostre d’arte, passando per i mercatini e le piste di pattinaggio, le feste diventano l’occasione ideale per riscoprire Milano sotto una luce più intima e festosa.

LEGGI ANCHE: Jago, sei cuori per un’umanità condivisa nell’hub di Roma Fiumicino

Cosa fare a Milano il 25 e il 26 dicembre: il Presepe Biblico di Baggio

Nel quartiere di Baggio, all’interno della chiesa di Sant’Apollinare, si trova uno dei presepi più spettacolari della città. Il Presepe Biblico è un racconto monumentale che si sviluppa in 53 scene, dall’Antico Testamento fino alla Pentecoste. Migliaia di statuine, giochi di luce, suoni e movimenti accompagnano i visitatori in un vero e proprio viaggio narrativo, capace di affascinare adulti e bambini.

Il Mercatino di Natale in Piazza Duomo

Il cuore delle feste resta Piazza Duomo, dove il 25 e 26 dicembre, dalle 9 alle 21, è possibile passeggiare tra le casette di legno del Mercatino di Natale. Tra prodotti gastronomici, abbigliamento e oggettistica, non manca l’area dedicata ai più piccoli con la Casa di Babbo Natale e un presepe a grandezza naturale.

Cosa fare a Milano il 25 e il 26 dicembre? Puoi pattinare sul ghiaccio in città

Durante le feste Milano si trasforma in una città “ghiacciata”, con numerose piste di pattinaggio distribuite tra centro e quartieri. Dal Villaggio delle Meraviglie ai Giardini di Porta Venezia a piazza Gae Aulenti, fino a piazza Città di Lombardia, la più grande della città, le occasioni non mancano.

La mostra di Natale a Palazzo Marino

Fino all’11 gennaio 2026, la storica Sala Alessi di Palazzo Marino ospita la grande mostra di Natale, a ingresso gratuito. Protagonista è il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, capolavoro del Rinascimento italiano eccezionalmente riunito. Un appuntamento imperdibile per vivere le feste all’insegna dell’arte e della bellezza.

Photo Credits: Shutterstock