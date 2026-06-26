Il fine settimana del 26-28 giugno 2026 a Milano offre un mix straordinario di eventi, tra cui l’adrenalina del Milano Monza Motor Show (MiMo), i colori del Milano Pride e la suggestiva fioritura del campo di girasoli all’Oasi Ca’ Granda.
L’estate milanese entra nel vivo e l’ultimo fine settimana di giugno regala alla città un palinsesto ricchissimo di appuntamenti. Tra l’evento dance più atteso dell’anno a San Siro, grandi motori, parate per i diritti civili, festival internazionali, mostre immersive e notti bianche, le opzioni per passare tre giorni indimenticabili a Milano e dintorni non mancano di certo. Ecco la guida agli eventi imperdibili di questo weekend.
Gabry Ponte a San Siro
L’evento musicale per eccellenza di questo fine settimana è senza dubbio il ritorno di Gabry Ponte allo Stadio San Siro, in programma per sabato 27 giugno. Dopo i successi passati, il leggendario DJ tornerà a trasformare il tempio dello sport nel dancefloor più grande d’Italia con “San Siro Dance 2026”. Una grandiosa festa all’insegna delle sue hit storiche e della musica dance che promette di far ballare decine di migliaia di persone dal pomeriggio fino a tarda notte.
Concerti e festival all’aperto per tutti i gusti
La proposta musicale del weekend non si ferma a San Siro e tocca generi completamente diversi in giro per l’area metropolitana:
- Rock e Punk Legend: Venerdì 26 giugno il Parco della Musica di Segrate ospita l’attesissimo concerto dei Sex Pistols (con Frank Carter alla voce), mentre all’Alcatraz arrivano i Garbage. Al Carroponte di Sesto San Giovanni spazio invece all’indie rock italiano con gli Zen Circus.
- Milano Latin Festival: All’area MIND prosegue il ritmo della cultura latino-americana. Il villaggio all’aperto propone gastronomia e artigianato per tutto il weekend, ma l’evento clou è atteso per sabato 27 giugno con l’esplosivo live della superstar internazionale Ozuna, seguito domenica da Elvis Crespo.
- Notes Around SMG: Venerdì e sabato l’appuntamento è con la rassegna che porta nella magica cornice di Villa Litta a Lainate tre serate di musica dal vivo con artisti di rilievo nazionale e internazionale.
Grandi eventi e motori: MiMo 2026
Per gli appassionati delle quattro ruote e della velocità, l’appuntamento centrale del weekend è all’Autodromo Nazionale di Monza con il MiMo 2026 (Milano Monza Motor Show), in scena dal 26 al 28 giugno. L’evento unisce l’esposizione delle novità del settore automobilistico e delle hypercar a spettacolari esibizioni in pista e test drive.
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Diritti, cultura e intrattenimento immersivo
- Milano Pride 2026: Il weekend segna il culmine delle celebrazioni del Pride Month. Sabato 27 giugno la tradizionale e coloratissima sfilata attraverserà le vie del centro cittadino, portando musica, carri e messaggi legati ai diritti civili, per poi concludersi con i grandi interventi e concerti dal palco principale.
- Jurassic World – The Experience: Sabato 27 giugno inaugura a MilanoSesto l’attesissima mostra immersiva dedicata alla celebre saga cinematografica. Un’esperienza mozzafiato, perfetta per le famiglie, che permette di camminare a pochi passi dai dinosauri a grandezza naturale.
- Notte Bianca a Parco Sempione: Venerdì e sabato l’appuntamento è con la movida sotto le stelle. L’evento offre la straordinaria possibilità di salire sulla Torre Branca per ammirare la città dall’alto e proseguire la serata al JustMe vestiti rigorosamente di bianco.
Natura e relax: girasoli all’Oasi Ca’ Granda
Per chi preferisce staccare dal caos cittadino e immergersi nella natura, riapre il meraviglioso Campo di Girasoli all’Oasi Ca’ Granda (visitabile fino al 12 luglio). Una distesa dorata mozzafiato a pochi passi da Milano, perfetta per una passeggiata rilassante o per scattare splendide fotografie immersi nel giallo dei fiori estivi.