Il fine settimana del 26-28 giugno 2026 a Milano offre un mix straordinario di eventi, tra cui l’adrenalina del Milano Monza Motor Show (MiMo), i colori del Milano Pride e la suggestiva fioritura del campo di girasoli all’Oasi Ca’ Granda.

L’estate milanese entra nel vivo e l’ultimo fine settimana di giugno regala alla città un palinsesto ricchissimo di appuntamenti. Tra l’evento dance più atteso dell’anno a San Siro, grandi motori, parate per i diritti civili, festival internazionali, mostre immersive e notti bianche, le opzioni per passare tre giorni indimenticabili a Milano e dintorni non mancano di certo. Ecco la guida agli eventi imperdibili di questo weekend.

Gabry Ponte a San Siro

L’evento musicale per eccellenza di questo fine settimana è senza dubbio il ritorno di Gabry Ponte allo Stadio San Siro, in programma per sabato 27 giugno. Dopo i successi passati, il leggendario DJ tornerà a trasformare il tempio dello sport nel dancefloor più grande d’Italia con “San Siro Dance 2026”. Una grandiosa festa all’insegna delle sue hit storiche e della musica dance che promette di far ballare decine di migliaia di persone dal pomeriggio fino a tarda notte.

Concerti e festival all’aperto per tutti i gusti

La proposta musicale del weekend non si ferma a San Siro e tocca generi completamente diversi in giro per l’area metropolitana:

Rock e Punk Legend: Venerdì 26 giugno il Parco della Musica di Segrate ospita l’attesissimo concerto dei Sex Pistols (con Frank Carter alla voce), mentre all’Alcatraz arrivano i Garbage. Al Carroponte di Sesto San Giovanni spazio invece all’indie rock italiano con gli Zen Circus.

Venerdì 26 giugno il Parco della Musica di Segrate ospita l’attesissimo concerto dei Sex Pistols (con Frank Carter alla voce), mentre all’Alcatraz arrivano i Garbage. Al Carroponte di Sesto San Giovanni spazio invece all’indie rock italiano con gli Zen Circus. Milano Latin Festival: All’area MIND prosegue il ritmo della cultura latino-americana. Il villaggio all’aperto propone gastronomia e artigianato per tutto il weekend, ma l’evento clou è atteso per sabato 27 giugno con l’esplosivo live della superstar internazionale Ozuna, seguito domenica da Elvis Crespo.

All’area MIND prosegue il ritmo della cultura latino-americana. Il villaggio all’aperto propone gastronomia e artigianato per tutto il weekend, ma l’evento clou è atteso per sabato 27 giugno con l’esplosivo live della superstar internazionale Ozuna, seguito domenica da Elvis Crespo. Notes Around SMG: Venerdì e sabato l’appuntamento è con la rassegna che porta nella magica cornice di Villa Litta a Lainate tre serate di musica dal vivo con artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Grandi eventi e motori: MiMo 2026

Per gli appassionati delle quattro ruote e della velocità, l’appuntamento centrale del weekend è all’Autodromo Nazionale di Monza con il MiMo 2026 (Milano Monza Motor Show), in scena dal 26 al 28 giugno. L’evento unisce l’esposizione delle novità del settore automobilistico e delle hypercar a spettacolari esibizioni in pista e test drive.

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Diritti, cultura e intrattenimento immersivo

Milano Pride 2026: Il weekend segna il culmine delle celebrazioni del Pride Month. Sabato 27 giugno la tradizionale e coloratissima sfilata attraverserà le vie del centro cittadino, portando musica, carri e messaggi legati ai diritti civili, per poi concludersi con i grandi interventi e concerti dal palco principale.

Il weekend segna il culmine delle celebrazioni del Pride Month. Sabato 27 giugno la tradizionale e coloratissima sfilata attraverserà le vie del centro cittadino, portando musica, carri e messaggi legati ai diritti civili, per poi concludersi con i grandi interventi e concerti dal palco principale. Jurassic World – The Experience: Sabato 27 giugno inaugura a MilanoSesto l’attesissima mostra immersiva dedicata alla celebre saga cinematografica. Un’esperienza mozzafiato, perfetta per le famiglie, che permette di camminare a pochi passi dai dinosauri a grandezza naturale.

Sabato 27 giugno inaugura a MilanoSesto l’attesissima mostra immersiva dedicata alla celebre saga cinematografica. Un’esperienza mozzafiato, perfetta per le famiglie, che permette di camminare a pochi passi dai dinosauri a grandezza naturale. Notte Bianca a Parco Sempione: Venerdì e sabato l’appuntamento è con la movida sotto le stelle. L’evento offre la straordinaria possibilità di salire sulla Torre Branca per ammirare la città dall’alto e proseguire la serata al JustMe vestiti rigorosamente di bianco.

Natura e relax: girasoli all’Oasi Ca’ Granda

Per chi preferisce staccare dal caos cittadino e immergersi nella natura, riapre il meraviglioso Campo di Girasoli all’Oasi Ca’ Granda (visitabile fino al 12 luglio). Una distesa dorata mozzafiato a pochi passi da Milano, perfetta per una passeggiata rilassante o per scattare splendide fotografie immersi nel giallo dei fiori estivi.