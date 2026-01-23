Weekend a Milano, cosa fare? Festival, mostre immersive e serate per ballare. Tra grandi eventi (anche gratis), scegli il tuo “weekend su misura”!

Oggi è venerdì e il penultimo weekend del mese di gennaio è appena cominciato: ma cosa fare a Milano questo fine settimana? La città cambia ritmo e velocità e ci offre una serie di appuntamenti da non perdere, quali che siano i nostri gusti. Vuoi scoprire un festival diverso dal solito? C’è. Vuoi un’esperienza immersiva? C’è anche questa. E se vuoi solo divertirti e andare a ballare, hai solo l’imbarazzo della scelta. Tra grandi eventi (alcuni gratuiti), non ci resta che costruirci il nostro “weekend su misura”.

LEGGI ANCHE: Cosa rappresenta e chi c’è dietro il memoriale apparso a Milano

Cosa fare a Milano nel weekend? Sabato c’è il Red Bull Turn It Up

Sabato 24 gennaio al Teatro Principe arriva la finale europea di Red Bull Turn It Up, format dedicato al clubbing: niente effetti speciali, solo DJ e dancefloor. In gara Unplugged per l’Italia e tanti artisti selezionati da Francia, Svezia, Polonia e altri Paesi.

LEGGI ANCHE: — Checco Zalone, il messaggio nascosto di Buen Camino per chi vive a Roma e Milano? Quel dettaglio del film che bisogna notare

Olio Officina Festival 2026

Dal 22 al 24 gennaio il Centro Congressi Mantovani Furioli (Corso Europa 228, Rho) ospita Olio Officina Festival: tre giorni a ingresso libero per scoprire l’olio oltre il gusto, tra talk, design e libri. Laboratori e degustazioni su prenotazione.

Milano Tattoo Convention

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio al Superstudio Maxi torna uno degli eventi top della tattoo-art internazionale, la Milano Tattoo Convention: oltre 500 artisti da tutto il mondo, tra stili diversi, contest, mostre e performance live. Ospite d’onore Razzouk, storico studio di Gerusalemme attivo dal 1300.

Cosa fare a Milano nel weekend? Il Festival “I Boreali”

Dal 23 al 25 gennaio Milano diventa “nordica” con I Boreali, il festival di Iperborea dedicato alla cultura nordeuropea: incontri con autori, dibattiti e laboratori per bambini tra Teatro Franco Parenti e Cinemino. In programma anche una retrospettiva su Dag Johan Haugerud.

Claude Monet: The Immersive Experience

Per chi cerca un’esperienza più contemplativa, allo Spazio Ventura (Lambrate) c’è “Claude Monet: The Immersive Experience”, dal 5 dicembre al 4 aprile 2026. Circa 2mila mq di mostra, tecnologia 4K e oltre 300 opere per un viaggio a 360 gradi nell’Impressionismo.

Photo Credits: Shutterstock