Lady Gaga torna a Milano con The Mayhem Ball: due date sold out e una scaletta che mescola grandi hit e nuovi brani.

Dopo sette anni di assenza, Lady Gaga tornerà finalmente in Italia con due concerti che hanno già fatto registrare il tutto esaurito: il 19 e 20 ottobre 2025 l’Unipol Forum di Milano (il Forum di Assago) diventerà il palcoscenico del suo attesissimo The Mayhem Ball Tour, uno show che unisce musica e teatro in un viaggio diviso in quattro atti. I fan assisteranno a un racconto scenico nel quale si opporranno il lato oscuro e quello luminoso della popstar, tra scenografie gotiche, giochi di luce e un finale catartico con Bad Romance. In scaletta brani storici come Poker Face, Born This Way e Paparazzi, ma anche le tracce del nuovo album Mayhem. Un evento già leggenda, capace di fondere spettacolo e intimità. Scopriammo tutta la setlist del concerto!

