Milano ospita la Coppa del Mondo del Panettone: due giorni di sfide tra i migliori pasticceri internazionali e assaggi gratuiti per tutti.

Milano, già capitale mondiale del dolce natalizio per eccellenza, si prepara ad ospitare la Coppa del Mondo del Panettone, un appuntamento imperdibile per gli amanti della pasticceria e dei grandi lievitati. Per due giorni, i migliori maestri pasticceri internazionali si sfideranno per conquistare un titolo prestigioso, mentre il pubblico potrà partecipare ad assaggi gratuiti.

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Coppa del Mondo del Panettone a Milano: dove e quando partecipare agli assaggi gratuiti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone si svolgerà sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, presso l’hotel Meliá di Milano.

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Dopo due anni di selezioni internazionali, i migliori maestri pasticceri si ritroveranno nel capoluogo lombardo per contendersi il titolo di Campione del Mondo del Panettone. L’appuntamento offrirà anche al pubblico l’opportunità di assaggiare gratuitamente i panettoni preparati da tutti i finalisti, scoprendo ricette, tradizioni e interpretazioni provenienti da diversi Paesi.

Panettoni da 19 Paesi: le novità della quinta edizione

Saranno 19 i Paesi rappresentati nella finale mondiale, a testimonianza di quanto il panettone sia ormai diventato un simbolo della pasticceria internazionale. Accanto all’Italia e ad altre nazioni europee, debutteranno panettoni provenienti da Taiwan, Ecuador, Messico, Singapore, Malesia, Thailandia, Germania e Paesi Bassi.

La manifestazione offrirà inoltre momenti di approfondimento dedicati al mondo dei grandi lievitati, con particolare attenzione alle nuove tendenze. Si parlerà infatti di panettone senza glutine, versioni vegane, filiera produttiva e ruolo della pasticceria nell’hôtellerie.

Un’occasione unica per scoprire come un dolce della tradizione milanese sia riuscito a conquistare il mondo, mantenendo viva la propria identità.

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