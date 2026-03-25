Doveva essere uno degli eventi musicali più attesi della primavera, ma il concerto di Rosalía a Milano nel 2026 si è concluso in anticipo lasciando il pubblico sorpreso e preoccupato.

Ritardo e stop a metà concerto

L’artista catalana è salita sul palco del Forum di Assago con circa 50 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto delle 20:30. Nonostante ciò, ha iniziato regolarmente lo show, cercando di portarlo avanti davanti agli oltre 11.500 fan presenti per l’unica data italiana, sold out in meno di un’ora.

Dopo circa 50 minuti di esibizione, però, qualcosa è cambiato. Al termine del secondo atto – su quattro previsti – Rosalía è stata costretta a fermarsi e rientrare nei camerini.

“Sto male, non ce la faccio”: le parole sul palco

Visibilmente provata, la cantante è poi tornata davanti al pubblico per spiegare la situazione, scusandosi:

“Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Non mi era mai capitato prima.”

La performer ha raccontato di aver accusato nausea e vomito, tentando inizialmente di resistere e proseguire lo spettacolo. Tuttavia, le condizioni fisiche non le hanno permesso di continuare.

“Ho fatto del mio meglio, ma devo fermarmi fisicamente, non posso andare avanti.”

Dopo aver chiesto comprensione ai fan, ha invitato tutti a lasciare il palazzetto in modo ordinato.

Concerto sospeso: cosa succede ora

Al momento non sono note le condizioni di salute dell’artista, né è stato ancora comunicato se e quando il concerto verrà recuperato. Tra le ipotesi più probabili c’è l’aggiunta di una nuova data al termine della tournée europea, prevista fino a inizio maggio con chiusura a Londra.

Il Lux Tour e uno show molto atteso

Il concerto faceva parte del nuovo Lux Tour, che segna il ritorno sulle scene di Rosalía dopo l’uscita dell’album Lux. Un progetto ambizioso, registrato con la London Symphony Orchestra, che fonde musica, spiritualità e influenze classiche.

Lo spettacolo, strutturato in quattro atti, proponeva un viaggio teatrale e musicale attraverso i nuovi brani e alcune sorprese, tra cui la canzone in italiano “Mio Cristo piange diamanti”.

Nonostante l’interruzione, il concerto di Milano resta uno degli appuntamenti più discussi del tour, sia per l’attesa che lo circondava sia per l’imprevisto che ha costretto la cantante a fermarsi per la prima volta in carriera.