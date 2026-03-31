Milano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera 2026: il ritorno di Gigi D’Alessio con due concerti all’Unipol Forum, in programma il 31 marzo e il 1° aprile. Due serate già sold out che confermano ancora una volta il forte legame tra l’artista napoletano e il suo pubblico.

Un tour di grande successo

Il tour “Gigi Palasport” sta attraversando l’Italia con numeri da record, portando sul palco oltre trent’anni di carriera. Dopo i trionfi del 2025 – tra cui il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona e le sette serate a Piazza del Plebiscito – il cantautore continua a collezionare successi anche nel 2026.

A Milano, i concerti inizieranno alle ore 21:00 e promettono uno spettacolo ricco di emozioni, tra grandi classici e brani più recenti tratti dall’album Nuje.

La probabile scaletta

Sebbene non sia stata ufficializzata, la scaletta dovrebbe seguire quella dei concerti precedenti, con un viaggio musicale tra i brani più amati. Tra le canzoni attese:

  • Vivi
  • Non mollare mai
  • ‘O posto d’Annare’
  • Un cuore ce l’hai
  • La donna che vorrei
  • Un nuovo bacio
  • Anna se sposa
  • 30 canzoni
  • Quanti amori
  • Te voglio bene ancora
  • Non dirgli mai
  • Sei importante
  • Dove sei
  • Il cammino dell’età
  • Quando la mia vita cambierà
  • Una notte al telefono
  • Amore mio
  • Di notte
  • Annarè
  • Miele
  • Como suena el corazón
  • Napule

La scaletta potrebbe subire variazioni, ma l’obiettivo resta lo stesso: far cantare il pubblico dall’inizio alla fine.

Le prossime tappe del tour

Dopo Milano, Gigi D’Alessio proseguirà il tour nei principali palazzetti italiani, tra cui:

  • Padova – Kioene Arena (11 aprile, sold out)
  • Bari – Palaflorio (15 aprile)
  • Ancona – PalaPrometeo (17 aprile)
  • Bologna – Unipol Arena (18 aprile, sold out)
  • Messina – PalaRescifina (24 e 25 aprile)

In estate, l’artista sarà protagonista di una serie di concerti evento nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.

Un evento imperdibile

I concerti milanesi rappresentano uno dei momenti più importanti del tour: due serate in cui musica, nostalgia e nuove emozioni si intrecceranno in un unico grande abbraccio collettivo.

Per i fan, sarà l’occasione perfetta per rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni e lasciarsi trasportare dalla voce inconfondibile di uno dei cantautori più amati della musica italiana