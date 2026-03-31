Milano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera 2026: il ritorno di Gigi D’Alessio con due concerti all’Unipol Forum, in programma il 31 marzo e il 1° aprile. Due serate già sold out che confermano ancora una volta il forte legame tra l’artista napoletano e il suo pubblico.

Un tour di grande successo

Il tour “Gigi Palasport” sta attraversando l’Italia con numeri da record, portando sul palco oltre trent’anni di carriera. Dopo i trionfi del 2025 – tra cui il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona e le sette serate a Piazza del Plebiscito – il cantautore continua a collezionare successi anche nel 2026.

A Milano, i concerti inizieranno alle ore 21:00 e promettono uno spettacolo ricco di emozioni, tra grandi classici e brani più recenti tratti dall’album Nuje.

La probabile scaletta

Sebbene non sia stata ufficializzata, la scaletta dovrebbe seguire quella dei concerti precedenti, con un viaggio musicale tra i brani più amati. Tra le canzoni attese:

Vivi

Non mollare mai

‘O posto d’Annare’

Un cuore ce l’hai

La donna che vorrei

Un nuovo bacio

Anna se sposa

30 canzoni

Quanti amori

Te voglio bene ancora

Non dirgli mai

Sei importante

Dove sei

Il cammino dell’età

Quando la mia vita cambierà

Una notte al telefono

Amore mio

Di notte

Annarè

Miele

Como suena el corazón

Napule

La scaletta potrebbe subire variazioni, ma l’obiettivo resta lo stesso: far cantare il pubblico dall’inizio alla fine.

Le prossime tappe del tour

Dopo Milano, Gigi D’Alessio proseguirà il tour nei principali palazzetti italiani, tra cui:

Padova – Kioene Arena (11 aprile, sold out)

Bari – Palaflorio (15 aprile)

Ancona – PalaPrometeo (17 aprile)

Bologna – Unipol Arena (18 aprile, sold out)

Messina – PalaRescifina (24 e 25 aprile)

In estate, l’artista sarà protagonista di una serie di concerti evento nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.

Un evento imperdibile

I concerti milanesi rappresentano uno dei momenti più importanti del tour: due serate in cui musica, nostalgia e nuove emozioni si intrecceranno in un unico grande abbraccio collettivo.

Per i fan, sarà l’occasione perfetta per rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni e lasciarsi trasportare dalla voce inconfondibile di uno dei cantautori più amati della musica italiana