Milano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera 2026: il ritorno di Gigi D’Alessio con due concerti all’Unipol Forum, in programma il 31 marzo e il 1° aprile. Due serate già sold out che confermano ancora una volta il forte legame tra l’artista napoletano e il suo pubblico.
Un tour di grande successo
Il tour “Gigi Palasport” sta attraversando l’Italia con numeri da record, portando sul palco oltre trent’anni di carriera. Dopo i trionfi del 2025 – tra cui il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona e le sette serate a Piazza del Plebiscito – il cantautore continua a collezionare successi anche nel 2026.
A Milano, i concerti inizieranno alle ore 21:00 e promettono uno spettacolo ricco di emozioni, tra grandi classici e brani più recenti tratti dall’album Nuje.
La probabile scaletta
Sebbene non sia stata ufficializzata, la scaletta dovrebbe seguire quella dei concerti precedenti, con un viaggio musicale tra i brani più amati. Tra le canzoni attese:
- Vivi
- Non mollare mai
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa
- 30 canzoni
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Non dirgli mai
- Sei importante
- Dove sei
- Il cammino dell’età
- Quando la mia vita cambierà
- Una notte al telefono
- Amore mio
- Di notte
- Annarè
- Miele
- Como suena el corazón
- Napule
La scaletta potrebbe subire variazioni, ma l’obiettivo resta lo stesso: far cantare il pubblico dall’inizio alla fine.
Le prossime tappe del tour
Dopo Milano, Gigi D’Alessio proseguirà il tour nei principali palazzetti italiani, tra cui:
- Padova – Kioene Arena (11 aprile, sold out)
- Bari – Palaflorio (15 aprile)
- Ancona – PalaPrometeo (17 aprile)
- Bologna – Unipol Arena (18 aprile, sold out)
- Messina – PalaRescifina (24 e 25 aprile)
In estate, l’artista sarà protagonista di una serie di concerti evento nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.
Un evento imperdibile
I concerti milanesi rappresentano uno dei momenti più importanti del tour: due serate in cui musica, nostalgia e nuove emozioni si intrecceranno in un unico grande abbraccio collettivo.
Per i fan, sarà l’occasione perfetta per rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni e lasciarsi trasportare dalla voce inconfondibile di uno dei cantautori più amati della musica italiana