Bruno Mars torna finalmente in Italia. Dopo nove anni di assenza, il cantautore statunitense si esibirà martedì 14 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano, unica data italiana del suo nuovo The Romantic Tour. Oggi prende il via la vendita dei biglietti, con una fase di prevendita dedicata ai fan registrati.

Il tour accompagnerà l’uscita del nuovo album The Romantic, atteso per il 27 febbraio 2026, e segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, che non si esibiva nel nostro Paese dal 2017, ai tempi del 24K Magic World Tour.

Il The Romantic Tour toccherà circa 40 città tra Nord America, Europa e Regno Unito. Sul palco con Bruno Mars saliranno anche Anderson .Paak, suo storico collaboratore nei Silk Sonic, oltre a Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas, per uno show che si preannuncia ricco e spettacolare.

La vendita dei biglietti è suddivisa in due fasi:

Prevendita esclusiva : attiva da oggi alle ore 12 su Ticketmaster per chi si è registrato entro le 19 di lunedì 12 gennaio sul sito ufficiale Brunomars.com , ricevendo un codice univoco.

: attiva da oggi alle ore 12 su per chi si è registrato entro le 19 di lunedì 12 gennaio sul sito ufficiale , ricevendo un codice univoco. Vendita generale: partirà giovedì 15 gennaio alle ore 12, su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, senza necessità di codice.

Prezzi dei biglietti per San Siro

Ecco il listino ufficiale dei prezzi per il concerto di Bruno Mars a Milano (diritti di prevendita esclusi):

Gold Circle / Pit (sottopalco) : 190 €

: 190 € Prato Standard : 120 €

: 120 € 1° Anello Rosso (centrale) : 200 €

: 200 € 1° Anello Arancio : 170 €

: 170 € 1° Anello Blu / Verde (curve) : 150 €

: 150 € 2° Anello Rosso / Arancio : 120 €

: 120 € 2° Anello Blu / Verde (curve) : 100 €

: 100 € 3° Anello Rosso (centrale alto) : 90 €

: 90 € 3° Anello Blu / Verde (curve alte): 75 €

Il concerto di San Siro rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2026. Dopo quasi un decennio di attesa, il ritorno di Bruno Mars promette uno show imponente, tra nuovi brani, grandi hit e una produzione pensata per i grandi stadi.

Con una sola data italiana in calendario, la corsa ai biglietti è ufficialmente iniziata.