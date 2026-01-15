Giovedì 15 gennaio alle ore 20.45 va in scena Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A, una sfida dal grande fascino che mette di fronte i lariani e i rossoneri allo stadio Sinigaglia.

Dove vedere Como-Milan in diretta tv e streaming

La partita Como-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match attraverso:

App DAZN , disponibile su smart tv, smartphone, tablet, console e PC

, disponibile su smart tv, smartphone, tablet, console e PC Sky Q e Sky Glass, per gli abbonati che hanno attivo anche l’abbonamento DAZN

Gli utenti Sky Q (via satellite o internet) e Sky Glass potranno accedere all’app DAZN anche tramite controllo vocale, pronunciando il comando “Apri DAZN”, avendo così tutto in un unico dispositivo.

Inoltre, su Sky Q e My Sky la gara sarà visibile anche sul canale DAZN (canale 214 del telecomando Sky).

Per accedere ai canali DAZN su Sky è necessario attivare l’apposita opzione dalla sezione “Il mio account” su dazn.com. Per sottoscrivere l’abbonamento e attivare l’opzione Sky, bisogna collegarsi a dazn.com/sky e seguire la procedura guidata.

Como-Milan nei locali pubblici

Tutte le partite di Serie A, compresa Como-Milan, sono visibili anche nei locali con abbonamento Sky. È possibile trovare il locale più vicino consultando il servizio sky.it/trovabar.

I numeri e le statistiche di Como e Milan

Il confronto storico sorride nettamente al Milan, che è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide di Serie A contro il Como (8 vittorie e 5 pareggi), con un punteggio complessivo di 22 gol segnati e 6 subiti. L’ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985, un 2-0 a San Siro firmato da Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno.

Il Milan ha inoltre vinto tutte le ultime quattro partite contro il Como in Serie A e non ha mai raggiunto quota cinque successi consecutivi contro i lariani nel torneo. In trasferta, i rossoneri hanno evitato la sconfitta in 11 delle 13 gare giocate a Como, vincendo le due più recenti; l’ultima vittoria casalinga del Como contro il Milan risale al 21 marzo 1982.

Attenzione però al fattore campo: il Como è una delle tre squadre ancora imbattute in casa in questo campionato, insieme a Juventus e Napoli. Al Sinigaglia, la squadra di Fabregas ha raccolto cinque vittorie e quattro pareggi in nove partite, senza mai subire più di un gol in una singola gara interna.

Il Milan, dal canto suo, sta vivendo una stagione di grande solidità: ha infatti registrato al massimo una sconfitta dopo 19 partite di Serie A solo per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria. Nelle precedenti occasioni (1995/96 e 2003/04) è rimasto imbattuto nella gara successiva, mentre nel 2004/05 arrivò una sconfitta.