La cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026 accende i social: il Colosseo diventa virale su X. Ma cosa lo ha portato nei trend?

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci ha regalato tante emozioni, spettacolo e immagini suggestive, ma sui social l’attenzione si è concentrata su un protagonista inatteso: il Colosseo. Durante la serata del 22 febbraio, infatti, il celebre anfiteatro romano è improvvisamente diventato virale su X, trasformandosi in uno dei temi più discussi online e alimentando una lunga scia di ironie e commenti. Ma qual è il motivo che lo ha spinto nei trend?

Il Colosseo tra meme e battute: nasce un trend social inatteso durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La cerimonia conclusiva dei Giochi, andata in scena alla Verona Olympic Arena il 22 febbraio 2026, ha segnato la fine ufficiale delle Olimpiadi invernali, ma sui social la conversazione ha preso una direzione diversa. Il Colosseo è entrato tra i trending topic di X non per un riferimento reale durante lo spettacolo, bensì per l’ironia degli utenti.

Il motivo è legato a una gaffe diventata ormai celebre: durante la cerimonia di inaugurazione, il giornalista Rai Paolo Petrecca aveva infatti chiamato lo stadio San Siro “Stadio Olimpico”, confondendo l’impianto di Milano con quello di Roma. Un episodio che aveva fatto discutere e che gli utenti hanno deciso di riesumare proprio in occasione della chiusura dei Giochi.

Così, mentre le immagini ufficiali scorrevano da Verona, sui social comparivano battute e meme come «Ci fosse stato Petrecca avrebbe detto: Benvenuti al Colosseo…». Il risultato è stato un fenomeno virale spontaneo, alimentato dalla memoria collettiva del web e dalla rapidità con cui le ironie social riescono a riaccendere episodi recenti.

Le polemiche legate alle gaffe della cerimonia inaugurale non sono rimaste senza conseguenze anche sul piano televisivo. Per la chiusura delle Olimpiadi, infatti, la Rai ha scelto di affidare la telecronaca non a Petrecca ma ad Auro Bulbarelli probabilmente proprio a causa delle polemiche riguardanti la cerimonia di apertura.

Photo Credits: Shutterstock