Case a Milano, sorpresa: non è via Montenapoleone la più cara. Una piazza supera i 15mila €/mq e ridefinisce la mappa del lusso cittadino.

Il mercato immobiliare a Milano è tradizionalmente al rialzo, ma per le case in vendita, a sorpresa non è via Montenapoleone la più cara: c’è una piazza record della città che supera i 15mila €/mq per l’acquisto di un nuovo immobile. Le cifre del capoluogo lombardo sono sempre più elevate, ma la mappa delle zone più esclusive sembra subire un piccolo restyling. Tra indirizzi noti e altri meno conosciuti, stanno venendo fuori nuovi primati che raccontano di una città sempre più costosa.

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Case a Milano: la strada più cara non è più via Montenapoleone. Una piazza la sostituisce

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo gli ultimi dati, il record dei prezzi delle case a Milano non appartiene più a via Montenapoleone, ma a piazza Sant’Erasmo, nel cuore del centro storico. Qui il valore medio supera i 15.165 euro al metro quadro, rendendo anche un appartamento di dimensioni contenute un investimento da oltre un milione di euro. Una posizione discreta, a pochi passi da via Manzoni e dal Quadrilatero, ma decisamente fuori dai riflettori rispetto alle vie più celebri.

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Subito dietro si collocano via Gastone Pisoni e piazza Cavour, entrambe con prezzi che sfiorano i 15mila euro al metro quadro. Si tratta di micro-zone esclusive, spesso poco conosciute al grande pubblico, ma estremamente ambite per posizione e prestigio.

Il dato conferma il fatto che Milano sia la città più costosa d’Italia per acquistare casa, con un mercato sempre più selettivo e distante dalla media nazionale. Il confronto con altre realtà è netto: mentre nel capoluogo lombardo si superano i 15mila euro al metro quadro, in alcune aree del Sud si scende sotto i 300 euro.

Tuttavia, in zone come Affori o Bovisa offrono soluzioni intorno ai 2.300 euro al metro quadro, cifre più contenute ma comunque elevate rispetto al resto del Paese.

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