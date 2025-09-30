Forse non servono studi di mercato per avere l’impressione che la città di Milano sia la regina assoluta del mercato immobiliare di lusso in Italia, ma la realtà è proprio questa: tra i suoi quartieri esclusivi, le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di pregio nel centro storico della città, il capoluogo lombardo guida la classifica italiana dei prezzi al metro quadro per quanto riguarda gli immobili, con cifre che competono con le località più ambite al mondo. Ma quanto serve davvero per vivere – o investire – nel cuore della città meneghina?

LEGGI ANCHE:– 10 cose che puoi fare gratis a Milano senza spendere un euro: altro che costosa

Brera, San Babila e Porta Nuova: i distretti delle case di lusso a Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, Brera è il quartiere più caro di Milano, con valori che raggiungono i 19.000 euro al metro quadro. Seguono a ruota San Babila e Porta Nuova, dove i prezzi si attestano attorno ai 17.500 euro/mq, trainati da una forte domanda internazionale e dai più iconici progetti architettonici.

Nel Quadrilatero della Moda, invece, le richieste possono superare i 20.000 euro, anche se raramente trovano acquirenti disposti a pagare simili cifre. Un monolocale di 40 mq in queste zone può dunque arrivare a 700.000 euro, confermando Milano come capitale del real estate di alta gamma.

Il capoluogo lombardo vanta oltre 3.400 appartamenti signorili, il dato più alto a livello nazionale, seguito da Firenze e Roma. La domanda resta solida sia per le prime case di alto profilo, sia per le seconde abitazioni acquistate da professionisti e investitori. A sostenere il trend contribuiscono la riduzione dei tempi medi di vendita – oggi attorno ai 6 mesi – e le agevolazioni fiscali per i nuovi residenti. In parallelo, però, cresce anche l’interesse verso località più accessibili ma ben collegate, come il Lago Maggiore, scelto da chi desidera spazi più ampi senza rinunciare alla vicinanza con la metropoli.

Photo Credits: Shutterstock