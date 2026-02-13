Cos’è Casa Polonia, dove si trova e cosa offre a tifosi e atleti durante i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026?

Durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ogni nazione dispone dei propri spazi dedicati a tifosi, atleti e partner. Tra questi c’è Casa Polonia, che si presenta come il punto di riferimento ufficiale per la comunità polacca in Italia. Ma dove si trova esattamente e cosa si potrà fare al suo interno durante i Giochi?

Casa Polonia: un ritrovo “mobile” tra Livigno, Milano e Predazzo per le Olimpiadi 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Casa Polonia è una “casa mobile” innovativa pensata dalle federazioni sportive polacche per seguire i momenti più significativi dei XXV Giochi Olimpici Invernali. Non avrà quindi una sola sede fissa, ma si sposterà tra diverse località: Livigno (7-8 febbraio), Milano (10-12 febbraio) e Predazzo (14-18 febbraio), sempre con orario 14:00-22:00.

L’obiettivo è creare una vera zona biancorossa sul suolo italiano, uno spazio nel quale tifosi, atleti, media e partner possano incontrarsi e vivere insieme le emozioni olimpiche. Casa Polonia diventa così un luogo simbolico nel quale sport, cultura e identità nazionale polacca si intrecciano, portando un angolo di Polonia nel cuore dell’evento.

All’interno della struttura troveranno spazio diverse aree tematiche. Il piano terra sarà dedicato a una zona museale e interattiva sulla storia dell’olimpismo polacco, con medaglie, attrezzature storiche e una postazione per lasciare messaggi di sostegno alla squadra. Accanto a questo spazio sorgeranno una Media Zone, con studio televisivo professionale per interviste e trasmissioni, e una Fan Zone in un tendone dedicato, dove seguire le gare insieme e partecipare ad attività sportive e di integrazione.

Casa Polonia sarà anche una vetrina per le Piccole e Medie Imprese della regione di Lublino, che presenteranno prodotti e soluzioni innovative, rafforzando il marchio “Made in Poland” sulla scena internazionale.

Photo Credits: Shutterstock