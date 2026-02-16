Le Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026 sono entrate nel vivo e, tra medaglie, discese mozzafiato e tifosi da tutto il mondo, uno dei luoghi più animati di Cortina d’Ampezzo è senza dubbio la Casa Germania. La German House del Team D è aperta al pubblico e già frequentatissima, diventando un punto di incontro per fan, atleti, sponsor e amanti dello sport alpino.

La location: un chalet alpino con vista sulle Dolomiti

La Casa Germania si trova al Golf Club Cortina, in Località Fraina, con una vista spettacolare sulle montagne circostanti e a pochi minuti dalle principali sedi di gara di bob, slittino, skeleton, curling e sci alpino femminile. L’ambientazione in stile chalet di montagna crea il perfetto mix di accoglienza alpina e ospitalità tedesca.

Orari di apertura

Giochi Olimpici : dal 6 al 22 febbraio 2026 , tutti i giorni dalle 14:00 alle 3:00

: dal , tutti i giorni dalle Giochi Paralimpici: dal 6 al 15 marzo 2026, tutti i giorni dalle 14:00 all’1:00

Prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Se vuoi vivere l’esperienza completa all’interno della German House, il biglietto è obbligatorio per tutti dai 6 anni in su. Ecco i prezzi ufficiali:

🎟️ Giochi Olimpici (6–22 febbraio 2026)

Adulti: €349 lordi

Adulti – prezzo speciale (persone con disabilità, pensionati, studenti): €249 lordi

Bambini e ragazzi (6–14 anni): €80 lordi

Bambini sotto i 5 anni: gratis

🎟️ Giochi Paralimpici (6–15 marzo 2026)

Adulti: €199 lordi

Adulti – speciale (disabilità/pensionati/studenti): €139 lordi

Bambini e ragazzi (6–14 anni): €80 lordi

Bambini sotto i 5 anni: gratis

📍 Dove acquistare i biglietti: i ticket per la German House sono disponibili tramite il sito ufficiale della German House:

➡️ https://www.teamdeutschland.de/deutscheshaus/ticketangebot-einholen

Ti verrà richiesto di compilare un modulo di contatto per ricevere l’offerta e completare l’acquisto.

Fan Zone gratuita: sport e divertimento per tutti

Accanto alla zona interna a pagamento, la Casa Germania ospita una Fan Zone esterna gratuita, aperta ogni giorno dalle 12:00 alle 22:00. Qui i visitatori possono:

seguire gare in diretta su maxi-schermo con commento in lingua tedesca

su maxi-schermo con commento in lingua tedesca partecipare a attività interattive come curling, biathlon virtuale e hockey

incontrare ex atleti del Team Germania

godersi musica, birra e atmosfera da après-ski

Cibo, bevande e merchandising

La proposta gastronomica è un punto forte della German House: si va dai classici tedeschi (come bratwurst e schnitzel) a specialità invernali alpine, il tutto accompagnato da vini e una ricca selezione di birre tedesche. L’area merchandising offre gadget esclusivi e abbigliamento ufficiale del Team Germania per portare a casa un ricordo dei Giochi.

Come arrivare

Durante i Giochi Olimpici non sono disponibili parcheggi alla Casa Germania. Le opzioni consigliate includono:

utilizzo dei mezzi pubblici da Dobbiaco o Calalzo di Cadore

da Dobbiaco o Calalzo di Cadore parcheggi P+R con bus navetta per Cortina

con bus navetta per Cortina navetta Team D dal centro di Cortina (attiva tra le 12:00 e le 22:00)

In alternativa, è possibile raggiungere la German House a piedi in circa 30–45 minuti dal centro del paese.