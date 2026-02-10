In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il Comitato Sportivo e Olimpico Coreano porterà nel cuore di Milano Casa Corea (Korea House), uno spazio ufficiale dedicato allo sport, alla cultura e alla convivialità coreana.

La prestigiosa Villa Necchi Campiglio, storica dimora situata in via Mozart 14, ospiterà Casa Corea dal 5 al 22 febbraio 2026, trasformandosi in un punto di riferimento per tutt3 l3 tifos3, l3 amic3 e l3 famiglie della squadra nazionale coreana durante i Giochi Olimpici.

Casa Corea sarà il luogo ufficiale di ritrovo per sostenere l3 atlet3 corean3 impegnat3 nelle competizioni, con sessioni di tifo collettivo davanti al maxischermo, ma anche uno spazio aperto alla scoperta della ricca e affascinante cultura coreana.

Il programma prevede un’ampia proposta di attività ed esperienze, tra cui:

eventi di K-Culture

gastronomia coreana

spettacoli e performance

stand esperienziali e culturali

momenti di incontro e condivisione durante le gare olimpiche

Un’occasione unica per vivere lo spirito olimpico e avvicinarsi alla Corea attraverso lo sport, il cibo e l’intrattenimento, nel contesto elegante e simbolico di una delle ville più iconiche di Milano.

Informazioni pratiche

Luogo: Villa Necchi Campiglio

Villa Necchi Campiglio Indirizzo: Via Mozart, 14 – 20122 Milano (MI)

Via Mozart, 14 – 20122 Milano (MI) Periodo di apertura: dal 5 al 22 febbraio 2026

dal 5 al 22 febbraio 2026 Orari: dalle 11:00 alle 20:00

⚠️ Avviso importante:

Per visitare Casa Corea e partecipare alle sessioni di tifo collettivo davanti al maxischermo è obbligatoria la prenotazione anticipata.

Per prenotare, è necessario selezionare la data desiderata e completare la registrazione tramite il sito ufficiale:

👉 https://koreahouse2026.com/kor/main/main.html

Il Comitato invita caldamente tutt3 l3 connazionali e l3 amic3 residenti in Italia a partecipare numeros3 e a dimostrare il proprio sostegno e interesse.