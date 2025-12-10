A Milano esiste una via dove il concetto di casa sfida ogni logica: qui un appartamento è stato venduto per 24 milioni di euro.

Il mercato immobiliare ha le sue regole e tutti in un modo o nell’altro siamo stati costretti almeno una volta nella vita a confrontarci con mutui, risparmi e compromessi ma, a Milano, c’è una strada dove questa normalità non esiste e il concetto di abitazione assume forme e proporzioni completamente fuori scala per gran parte dei comuni mortali, tanto che un appartamento è stato acquistato per ben 24 milioni di euro. Ma dove si trova questa strada così particolare?

Milano: in che via si trova la casa venduta per 24 milioni di euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’indirizzo di Milano dove una casa è stata venduta per 24 milioni di euro è via dell’Orso, una strada quasi nascosta che però incrocia tutto ciò che definisce la parte più influente della città: Brera, via Broletto, piazza della Scala e Cordusio. Si tratta di una posizione che va oltre la topografia cittadina, snodandosi piuttosto tra arte, finanza e politica.

L’appartamento record occupa 600 metri quadrati più 100 di terrazza, e rappresenta l’ennesima conferma del trend in crescita sul mercato del lusso meneghino, dove i valori hanno toccato i 22mila euro al metro quadro secondo il Market Report 2025 di Engel & Völkers, riportato da Milano Finanza.

A gestire l’affare è stata Lionard Luxury Real Estate, una delle realtà specializzate in immobili destinati a chi considera Milano non solo una città, ma un asset esclusivo.

Inutile dire che un affare del genere vede una parte di Milano che si trasforma in capitale europea dei super-ricchi, mentre un’altra è alla costante corsa tra affitti, stanze in condivisione e annunci impossibili.

Eppure, il fascino resta: Milano continua a essere una città ambita, magnetica, una metropoli dai mille eccessi.

Photo Credits: Shutterstock