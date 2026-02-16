Milano festeggia il Capodanno Cinese 2026: Piazza Sempione si trasforma in un grande palcoscenico tra musica, danze e tradizione.

Milano si prepara a diventare teatro di uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno cittadino: il Capodanno Cinese 2026 torna a colorare il capoluogo lombardo con una grande festa pubblica che unisce tradizione, spettacolo e partecipazione, trasformando Piazza Sempione in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, danze e simboli della cultura cinese. Sarà una grande festa nel cuore della città!

LEGGI ANCHE: Zhanna Kadyrova: «L’Ucraina è viva e continua a creare cultura»

Milano festeggia il Capodanno Cinese 2026 in Piazza Sempione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche quest’anno, nonostante ci troveremo nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i festeggiamenti del Capodanno Cinese si svolgeranno in Piazza Sempione grazie al lavoro congiunto delle associazioni cinesi di Milano e al supporto del Comune.

Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>>

L’evento sarà gratuito e aperto a tutti, ed è pensato come una grande festa interculturale capace di coinvolgere cittadini e visitatori di ogni origine. Per garantire sicurezza e fluidità, l’area sarà suddivisa in due zone con accessi contingentati, permettendo la presenza contemporanea di migliaia di persone. Il pubblico potrà assistere agli spettacoli tradizionali, a partire dalla celebre danza del leone e del drago, simboli di buon auspicio e prosperità.

Il Capodanno Cinese 2026 cadrà ufficialmente il 17 febbraio, segnando l’inizio dell’anno del Cavallo, e per ragioni organizzative la festa in piazza è stata posticipata di una settimana rispetto alla tradizionale prima domenica dopo la data, domenica 1° marzo.

Gli organizzatori consigliano di arrivare in Piazza Sempione già dalla tarda mattinata per agevolare i controlli di sicurezza e trovare una buona posizione per seguire le performance. Gli ingressi principali saranno quelli di corso Sempione e via Pagano, mentre saranno regolamentati anche gli accessi dal parco.

Photo Credits: Shutterstock