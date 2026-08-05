Il caldo record a Milano potrebbe essere vicino alla fine: dopo giornate roventi e notti tropicali, le previsioni indicano una possibile svolta.

Il caldo record a Milano potrebbe finalmente avere una data di fine. Se la città continua a fare i conti con temperature eccezionalmente elevate, alimentate da una nuova ondata di calore di origine africana e le giornate roventi e le notti quasi tropicali stanno mettendo a dura prova chi è rimasto in città, le previsioni iniziano finalmente a intravedere un possibile cambio di scenario.

LEGGI ANCHE: Mostre agosto 2026 a Roma: la guida aggiornata

Caldo record a Milano: sembra esserci finalmente una data di fine

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’intensità della quarta ondata di calore dell’estate si vede soprattutto dalle temperature registrate durante le ore notturne. A Milano le minime sfiorano infatti i 27 gradi, un valore che normalmente dovrebbe rappresentare quasi una massima di inizio agosto.

LEGGI ANCHE: Fever e Trenord insieme per un’estate di musica e viaggi: Candlelight porta i concerti nelle location più suggestive d’Italia

La media climatica del periodo prevede invece minime intorno ai 19 gradi e massime vicine ai 28. In questi giorni, però, i termometri raggiungono i 35 gradi, con uno scarto molto evidente rispetto ai valori abituali. Il caldo persistente impedisce inoltre agli edifici e alle strade di disperdere durante la notte il calore accumulato nelle ore diurne.

Secondo le indicazioni dei meteorologi, ad ogni modo, una temporanea attenuazione della calura potrebbe interessare le regioni settentrionali e parte del Centro tra venerdì 7 e sabato 8 agosto. L’ingresso di aria meno rovente dovrebbe indebolire l’anticiclone africano, favorendo un calo delle temperature.

Il cambiamento potrebbe essere accompagnato anche da alcuni temporali localmente intensi. Le previsioni restano tuttavia ancora da confermare: al momento si parla di una pausa dal caldo estremo, non necessariamente della conclusione definitiva dell’estate rovente. Al Sud, tuttavia, le temperature dovrebbero mantenersi ben superiori alla media.

Photo Credits: Shutterstock