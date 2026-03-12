Il 13 marzo dalla Torre Branca si potrà vedere dall’alto il braciere olimpico di Milano-Cortina 2026: un’esperienza unica a 100 metri sul Parco Sempione.

A Milano c’è un meraviglioso punto privilegiato, dal quale è possibile osservare la città da una prospettiva insolita. Per un solo giorno, il 13 marzo, questa vista diventerà ancora più speciale grazie a un’iniziativa che permetterà di ammirare dall’alto uno dei simboli legati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026: il braciere olimpico. L’appuntamento si svolge sulla Torre Branca, la struttura panoramica che domina il Parco Sempione e che per l’occasione offrirà un’esperienza unica a cento metri di altezza.

LEGGI ANCHE: Un nuovo Caravaggio a Palazzo Barberini: è il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini

Dalla Torre Branca al Braciere Olimpico di Milano-Cortina 2026: come prenotare l’esperienza del 13 marzo

Alta 108 metri e progettata negli anni Trenta dall’architetto Gio Ponti, la Torre Branca è uno dei luoghi più suggestivi da cui osservare Milano. Dalla piattaforma panoramica, raggiungibile con un ascensore in pochi secondi, lo sguardo abbraccia il centro storico, il Castello Sforzesco, il Duomo e buona parte dello skyline cittadino.

LEGGI ANCHE: I tre ospedali top italiani nella classifica dei migliori al mondo nel 2026: la Lombardia conquista i risultati migliori

In occasione dell’iniziativa di venerdì 13 marzo, chi salirà sulla torre potrà vivere un’esperienza particolare: osservare dall’alto il braciere olimpico, uno dei simboli che hanno accompagnato il conto alla rovescia e poi tutti i Giochi di Milano-Cortina 2026.

L’evento è previsto solo per la giornata del 13 marzo e l’accesso sarà possibile su prenotazione. I visitatori potranno salire sulla Torre Branca e fermarsi sulla terrazza panoramica per godersi la vista dall’alto e scoprire un punto di osservazione privilegiato sul braciere olimpico. I posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessario prenotare in anticipo attraverso i canali ufficiali dedicati all’iniziativa. Un’occasione rara per osservare Milano dall’alto e vivere un momento simbolico legato alle appena concluse Olimpiadi invernali.

Photo Credits: Shutterstock