Tra le montagne lombarde si nasconde un piccolo “borgo segreto” per sfuggire dal caldo e dall’afa di Milano.

Siamo ormai a fine agosto ma l’afa continua a stringere Milano e, quando la pianura sembra trasformarsi in una distesa bollente, tra le montagne lombarde si nasconde un piccolo “borgo segreto” dove cercare temperature più piacevoli. Una destinazione raccolta, ben lontana dai circuiti più affollati, che può diventare il rifugio perfetto per sfuggire al caldo senza organizzare una vera vacanza.

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Oltre il Colle, il borgo “nascosto” delle Orobie bergamasche

Il luogo in questione è Oltre il Colle, piccolo comune della provincia di Bergamo situato a circa 1.030 metri di altitudine, in una conca circondata dalle montagne delle Orobie. Boschi, prati e quota rendono le giornate estive più gradevoli e le notti decisamente più fresche rispetto alla pianura. Intorno al paese si alzano l’Alben, il Grem, il Pizzo Arera e il Monte Menna, creando una cornice naturale ideale per chi cerca tranquillità e ritmi più lenti.

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Tra i luoghi più curiosi da scoprire c’è la Cattedrale Vegetale della Plassa, un’installazione costruita con elementi naturali, mentre nella frazione di Zorzone il Museo dei Minerali e della Miniera racconta il passato minerario del territorio.

Oltre il Colle è soprattutto una destinazione da vivere all’aria aperta. Dal paese partono itinerari verso il Pizzo Arera, il Monte Alben e il Monte Grem, oltre a passeggiate più semplici tra boschi e pascoli.

Da Milano il viaggio per arrivare richiede circa un’ora e mezza-due ore, traffico permettendo. Una distanza comunque adatta a una gita o a un weekend, soprattutto quando l’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle il caldo della città.

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