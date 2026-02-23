L’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già iniziata, e la grande domanda riguarda naturalmente i biglietti.

Ecco una guida completa per non perdere nemmeno un istante delle gare, dalle sessioni sportive alle cerimonie di apertura e chiusura.

Biglietti digitali: come funziona

Tutti i biglietti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali sono strettamente nominativi e disponibili solo in formato digitale. Per accedervi, è necessario scaricare l’app gratuita Tickets MilanoCortina2026 e usare le stesse credenziali con cui si è effettuato l’acquisto.

L’app consente di:

Rinominare i biglietti (modificare il nome del possessore)

Trasferirli ad altri utenti

Rimetterli in vendita

Il codice QR sicuro, necessario per entrare nelle venue, sarà visibile sul biglietto digitale 24 ore prima dell’inizio della sessione.

Nota: anche chi riceve i biglietti dovrà avere l’app sul proprio smartphone o creare un account di biglietteria.

Giochi Olimpici Invernali: vendita iniziata il 6 febbraio 2025

vendita iniziata il 6 febbraio 2025 Giochi Paralimpici Invernali: vendita aperta dal 6 marzo 2025

Alcune sessioni potrebbero temporaneamente non essere disponibili, e i biglietti sono soggetti a disponibilità.

Biglietti per persone con disabilità

Milano Cortina 2026 ha posto grande attenzione all’accessibilità, garantendo un’esperienza completa e inclusiva per tutti gli spettatori con disabilità.

Condizioni principali:

Lo spettatore con disabilità paga il biglietto a prezzo pieno

L’accompagnatore riceve uno sconto del 30%

La presenza dell’accompagnatore non è obbligatoria, ma consigliata per chi desidera supporto extra

Non è necessario presentare documenti sulla disabilità al momento dell’acquisto, ma sarà richiesto all’ingresso

Tipologie di posti disponibili:

Posti dedicati a persone su sedia a ruote (non deambulanti)

Posti a sedere accessibili per persone con disabilità visiva, uditiva, intellettiva o motoria se deambulanti

Questi posti garantiscono un facile accesso a servizi come bagni e ingressi dedicati e sono sempre vicini, se l’accompagnatore è presente.

In tutte le venue sarà inoltre disponibile un Mobility Center, dove richiedere gratuitamente ausili per la mobilità, come sedie a ruote.

Cerimonie di apertura e chiusura

Anche per le cerimonie principali saranno disponibili posti accessibili per persone con disabilità. I prezzi dipenderanno dalla categoria disponibile in base alla conformità della venue, ma sarà sempre garantita la piena partecipazione.

Cani guida e d’assistenza

Gli spettatori con disabilità possono portare con sé cani guida o d’assistenza per tutto il tempo della permanenza nelle venue.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per tutte le sessioni, comprese quelle accessibili, sono disponibili sulla piattaforma ufficiale: tickets.milanocortina2026.org.