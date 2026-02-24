L’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già iniziata, e la grande domanda riguarda naturalmente i biglietti.
Ecco una guida completa per non perdere nemmeno un istante delle gare, dalle sessioni sportive alle cerimonie di apertura e chiusura.
Biglietti digitali: come funziona
Tutti i biglietti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali sono strettamente nominativi e disponibili solo in formato digitale. Per accedervi, è necessario scaricare l’app gratuita Tickets MilanoCortina2026 e usare le stesse credenziali con cui si è effettuato l’acquisto.
L’app consente di:
- Rinominare i biglietti (modificare il nome del possessore)
- Trasferirli ad altri utenti
- Rimetterli in vendita
Il codice QR sicuro, necessario per entrare nelle venue, sarà visibile sul biglietto digitale 24 ore prima dell’inizio della sessione.
Nota: anche chi riceve i biglietti dovrà avere l’app sul proprio smartphone o creare un account di biglietteria.
Vendita biglietti: date importanti
- Giochi Olimpici Invernali: vendita iniziata il 6 febbraio 2025
- Giochi Paralimpici Invernali: vendita aperta dal 6 marzo 2025
Alcune sessioni potrebbero temporaneamente non essere disponibili, e i biglietti sono soggetti a disponibilità.
Biglietti per persone con disabilità
Milano Cortina 2026 ha posto grande attenzione all’accessibilità, garantendo un’esperienza completa e inclusiva per tutti gli spettatori con disabilità.
Condizioni principali:
Lo spettatore con disabilità paga il biglietto a prezzo pieno
L’accompagnatore riceve uno sconto del 30%
La presenza dell’accompagnatore non è obbligatoria, ma consigliata per chi desidera supporto extra
Non è necessario presentare documenti sulla disabilità al momento dell’acquisto, ma sarà richiesto all’ingresso
Tipologie di posti disponibili:
Posti dedicati a persone su sedia a ruote (non deambulanti)
Posti a sedere accessibili per persone con disabilità visiva, uditiva, intellettiva o motoria se deambulanti
Questi posti garantiscono un facile accesso a servizi come bagni e ingressi dedicati e sono sempre vicini, se l’accompagnatore è presente.
In tutte le venue sarà inoltre disponibile un Mobility Center, dove richiedere gratuitamente ausili per la mobilità, come sedie a ruote.
Cerimonie di apertura e chiusura
Anche per le cerimonie principali saranno disponibili posti accessibili per persone con disabilità. I prezzi dipenderanno dalla categoria disponibile in base alla conformità della venue, ma sarà sempre garantita la piena partecipazione.
Cani guida e d’assistenza
Gli spettatori con disabilità possono portare con sé cani guida o d’assistenza per tutto il tempo della permanenza nelle venue.
Dove acquistare i biglietti
I biglietti per tutte le sessioni, comprese quelle accessibili, sono disponibili sulla piattaforma ufficiale: tickets.milanocortina2026.org.