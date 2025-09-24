A un’ora da Milano, 30 mongolfiere e le Frecce Tricolori trasformano il cielo della Pianura Padana in uno spettacolo unico!

A solo un’ora da Milano, nel cuore della Pianura Padana, torna uno degli spettacoli più suggestivi d’Europa. Dal 26 al 28 settembre l’Aeroporto Militare di San Damiano, a Piacenza, ospiterà la Balloon Cup 2025, una tre giorni in cui il cielo si popolerà di colori e figure straordinarie. Un evento unico, che unisce sport, cultura e spettacolo, con 30 mongolfiere e l’attesissima partecipazione delle Frecce Tricolori. Scopriamolo insieme!

LEGGI ANCHE : — Milano Fashion Week, non hai l’invito? Il trucco per goderti l’evento più fashion dell’anno anche senza pass

Balloon Cup 2025: lo spettacolo delle mongolfiere a solo un’ora da Milano, nel cuore della Pianura Padana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Balloon Cup è una competizione certificata FAI che vedrà sfidarsi 15 mongolfiere ad aria calda e 15 a gas, con piloti provenienti da tutta Europa e reduci dai campionati del mondo.

Gli spettatori potranno assistere ai decolli sia all’alba che in notturna, oltre ai voli vincolati aperti al pubblico. Sarà possibile anche osservare da vicino una mongolfiera totalmente accessibile. Accanto alla gara, laboratori, realtà virtuale, rievocazioni storiche, show di aquiloni, spettacoli per bambini e musica dal vivo trasformeranno l’aeroporto in un villaggio dell’intrattenimento. Non mancheranno aree food, stand e talk dedicati al valore del territorio e alle tecnologie del volo.

Inoltre, sarà grande protagonista la Pattuglia Acrobatica Nazionale, con i suoi sorvoli e due air show che promettono di lasciare tutti col naso all’insù. Insieme alle esibizioni dei velivoli storici, alla fanfara dell’Aeronautica Militare e alle performance delle “Farfalle” della ginnastica ritmica, le Frecce Tricolori rappresentano il simbolo dell’eccellenza italiana nei cieli.

La manifestazione, che ha come madrina Veronica Maya, si chiuderà domenica con la premiazione ufficiale. Insomma, per un intero weekend, a due passi da Milano, il cielo di Piacenza diventerà un palcoscenico di emozioni senza tempo.

Photo Credits: @elettrapr