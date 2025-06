Baekhyun degli EXO sarà live a Milano il 20 luglio 2025 al Fabrique: tutto sull’unica tappa italiana del tour.

Baekhyun, membro di spicco del celebre gruppo K‑Pop EXO e affermato solista, arriva per la prima volta in Italia: il 20 luglio 2025 l’artista si esibirà al Fabrique di Milano nell’ambito del suo attesissimo 2025 BAEKHYUN WORLD TOUR Reverie, annunciato ufficialmente dall’agenzia INB100. Un’occasione unica per il pubblico italiano di assistere dal vivo allo show di uno dei protagonisti assoluti della scena K‑Pop mondiale, in un evento che promette di emozionare e lasciare il segno.

Reverie, primo tour mondiale solista nella carriera di 13 anni dell’artista, prende il nome dalla sensazione onirica che Baekhyun desidera regalare ai fan, trasformando ogni concerto in un viaggio emotivo indimenticabile. La tournée segue il successo del tour asiatico Lonsdaleite dello scorso anno.

Il tour, che toccherà 29 città di 6 continenti, si è aperto a Seoul e raggiungerà Sud America, Nord America, Europa, Oceania e Asia, fino alla data conclusiva a Singapore. Organizzato da iMe Entertainment Ltd, le tappe europee includono spettacoli a Milano (Fabrique, 20 luglio), Berlino, Parigi, Amsterdam e Londra.

Il tour arriva in contemporanea con la pubblicazione del quinto mini-album Essence of Reverie, uscito lo scorso 19 maggio 2025.