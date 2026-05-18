Arcumeggia, il borgo dipinto vicino Milano: dal 1956 muri e vicoli raccontano storie d’arte, colori e memorie d’autore.

Hai mai sentito parlare di Arcumeggia, il borgo dipinto della Lombardia? Si tratta di un luogo nel quale l’arte non se ne sta chiusa nei musei e nelle gallerie, ma vive direttamente sulle facciate delle case. A pochi chilometri da Milano, questo piccolo paese in provincia di Varese custodisce dal 1956 una storia speciale: ogni muro può diventare una tela, ogni vicolo una scoperta, ogni passeggiata un incontro con colori, figure e memorie d’autore.

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Arcumeggia: il borgo a due passi di Milano che è un museo a cielo aperto tra case, vicoli e affreschi

Arcumeggia è un borgo meraviglioso, uno di quei luoghi che sembrano nati per sorprendere chi arriva senza aspettative. Si trova in provincia di Varese, nel cuore della Valcuvia, ed è considerato tra i primi musei a cielo aperto d’Italia. La sua trasformazione comincia nel 1956, quando le facciate delle abitazioni iniziano a diventare supporti per affreschi murali, trasformando il borgo in una galleria diffusa.

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Qui non si visita una singola sala, ma un intero paese. Basta camminare tra vicoli, cortili e piazzette per incontrare opere firmate da grandi artisti del Novecento come Aligi Sassu, Achille Funi, Ernesto Treccani e Remo Brindisi. I temi raccontano mestieri, paesaggi, scene di vita quotidiana, natura e memoria collettiva. Il risultato è un itinerario lento, perfetto per chi ama i borghi con un’anima, quelli dove il viaggio non è solo fotografare, ma fermarsi a guardare i dettagli.

Il cuore della visita è la Casa del Pittore, nata nel 1957 per accogliere gli artisti in residenza. Oggi conserva schizzi, bozzetti e cartoni preparatori, cioè il dietro le quinte delle opere che decorano tutto il borgo. Da non perdere anche il sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio, dove si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis realizzate da diversi artisti.

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