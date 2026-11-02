Tre milioni di alberi per cambiare Milano: il progetto italiano Forestami conquista l’ONU, che lo premia alla COP17 come modello green.

Tre milioni di alberi per cambiare il volto di Milano: è questa l’ambiziosa promessa di un progetto italiano che ha conquistato l’attenzione delle Nazioni Unite. L’iniziativa è stata premiata alla COP17, portando la città lombarda come modello internazionale sul futuro dell’ambiente urbano. Un riconoscimento che accende i riflettori su una trasformazione verde destinata a ridisegnare il rapporto quotidiano tra la metropoli e la natura.

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Forestami, il progetto che porterà tre milioni di alberi a Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto si chiama Forestami ed è nato nel 2018 da una ricerca del Politecnico di Milano, su impulso dell’architetto Stefano Boeri. L’obiettivo è mettere a dimora tre milioni di alberi entro il 2030, circa uno per ogni abitante della Città metropolitana.

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Non si tratta soltanto di creare nuovi spazi verdi: il piano punta ad aumentare del 5% la copertura arborea e a riqualificare 255 ettari di territorio urbano, intervenendo sulle aree dismesse.

Più alberi significano temperature meno estreme, aria migliore e nuovi habitat per la biodiversità. È una visione che considera strade, quartieri e spazi pubblici parti di un’unica infrastruttura ecologica.

Il riconoscimento è il World Restoration Flagship, assegnato nell’ambito del Decennio ONU per il ripristino degli ecosistemi, coordinato da UNEP e FAO.

Annunciato durante la COP17 sulla biodiversità a Yerevan, in Armenia, ha premiato Forestami come unico progetto europeo tra i vincitori del 2026.

Accanto a iniziative di Cina, Colombia, Etiopia e Stati Uniti, il premio valorizza il modello milanese. Alla base c’è una rete che unisce istituzioni, università, parchi, imprese e cittadini. Un’esperienza che dimostra come la forestazione urbana possa diventare una strategia per affrontare il cambiamento climatico e rendere le città vivibili.

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