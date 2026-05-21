Dal 21 maggio 2026 Milano celebra uno dei suoi architetti più iconici con un nuovo spazio permanente dedicato a Piero Portaluppi all’interno di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14. Qui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha trasferito l’intero patrimonio della Fondazione Piero Portaluppi, creando un percorso espositivo che permetterà ai visitatori di entrare nell’universo creativo dell’autore di alcune delle architetture più celebri della città.

La novità arricchisce ulteriormente la visita della storica villa progettata dallo stesso Portaluppi tra il 1930 e il 1932 per la famiglia Necchi Campiglio, oggi considerata una delle icone dell’architettura milanese del Novecento.

Tre sale permanenti e una mostra temporanea

Il nuovo percorso occupa gli spazi dell’ultimo piano della villa e comprende tre sale permanenti con arredi originali, disegni, documenti, libri e materiali d’archivio dell’architetto. Accanto all’esposizione stabile debutta anche una mostra temporanea annuale: la prima si intitola “Piero Portaluppi: l’arte del disegno” e sarà visitabile fino al 18 ottobre 2026.

Curata da Roberto Dulio, la mostra espone 44 disegni originali che raccontano il lato più creativo e ironico dell’architetto milanese: dalle caricature realizzate negli anni del Politecnico ai progetti futuribili, fino ai bozzetti di edifici storici e alle tavole del Piano Regolatore di Milano del 1927.

Un viaggio dentro l’archivio di Portaluppi

Il patrimonio trasferito a Villa Necchi è enorme e comprende migliaia di materiali originali: oltre 1.000 disegni, fotografie d’epoca, schizzi, appunti autografi, caricature, più di 15.000 cartoline e persino 100 bobine cinematografiche in 16 mm girate tra il 1931 e il 1965.

Tra i documenti emergono anche le relazioni di Portaluppi con figure centrali del Novecento italiano come Filippo Tommaso Marinetti, Fortunato Depero, Gio Ponti e il gruppo BBPR.

Parte dell’archivio è composta inoltre da 19 arredi originali e oggetti progettati e utilizzati dall’architetto nel suo studio di via Morozzo della Rocca, oggi riallestiti negli spazi della villa con un progetto curato dall’architetto Piero Castellini Baldissera, nipote di Portaluppi.

Un nuovo percorso dentro Villa Necchi

Per accompagnare il pubblico nella scoperta dell’archivio sono stati realizzati anche video, contenuti audio e materiali didattici che raccontano la vita e la carriera dell’architetto, considerato uno dei protagonisti assoluti della trasformazione estetica di Milano nel Novecento.

L’allestimento è pensato per ricreare l’atmosfera dello storico studio di Portaluppi, con materiali e dettagli ispirati agli ambienti originali.

Orari, prezzi e informazioni utili

La nuova sezione permanente e la mostra “Piero Portaluppi: l’arte del disegno” saranno visitabili a Villa Necchi Campiglio dal 21 maggio al 18 ottobre 2026.

Indirizzo: via Mozart 14, Milano

Orari: dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18

Ultimo ingresso: ore 17

Biglietti