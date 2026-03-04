Milano si prepara a diventare la capitale della radio italiana. Il 9 marzo 2026 il Radio Speaker organizza il World Radio Day 2026, evento ufficiale italiano dedicato alla Giornata Mondiale della Radio istituita dall’UNESCO. L’appuntamento è al Talent Garden Calabiana, dalle 9 alle 19, per una giornata che riunirà l’intera filiera del settore.

La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Marino, sede istituzionale del Comune di Milano, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Un segnale forte del valore culturale e strategico che la radio continua ad avere nel panorama contemporaneo. “Milano è orgogliosa di ospitare il World Radio Day 2026 – ha dichiarato Sacchi –. Il dialogo tra radio e intelligenza artificiale rappresenta una sfida decisiva per il futuro del settore”.

Un evento sostenuto da istituzioni e industria

L’edizione 2026 può contare su un ampio sistema di patrocini: Regione Lombardia, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Municipio 5, Rai Radio, Confindustria Radio Televisioni, FIMI, SIAE e Aeranti Corallo.

Un sostegno che certifica il riconoscimento istituzionale, culturale e industriale della radio come mezzo centrale nel racconto del Paese e nell’economia della comunicazione.

Radio e Intelligenza Artificiale: la sfida del 2026

Tema guida scelto dall’UNESCO per il 2026 è il rapporto tra radio e Intelligenza Artificiale. I panel approfondiranno l’impatto delle nuove tecnologie sulla produzione dei contenuti, sulla creatività editoriale e sul mercato pubblicitario, ribadendo come l’innovazione debba affiancare — e non sostituire — l’identità umana del mezzo.

“Il World Radio Day è l’unico evento che unisce tutta la filiera della radio italiana – ha spiegato Giorgio d’Ecclesia, CEO & Founder di Radio Speaker –. Con il tema ‘Radio e Intelligenza Artificiale’ guardiamo al futuro: capire come l’AI possa trasformare e potenziare il nostro modo di fare radio è una sfida entusiasmante e necessaria”.

Accanto all’AI, spazio anche alla questione della prominence, ovvero la tutela della presenza della radio nei sistemi di infotainment delle automobili di nuova generazione, sempre più intermediati da piattaforme digitali.

Radio locali e dati: un mezzo ancora fortissimo

Tra i focus centrali ci sarà il ruolo delle radio locali, presidio di pluralismo informativo e legame con il territorio. In un ecosistema globale, la dimensione locale resta un valore competitivo e identitario.

I numeri confermano la solidità del mezzo: secondo gli ultimi dati Audiradio, nel 2025 la radio è stata ascoltata nel giorno medio da 35.053.000 italiani. Un dato che consolida la leadership nell’ascolto in auto e nella fruizione quotidiana, nonostante la crescita delle piattaforme digitali.

Ospiti e protagonisti: dalla Rai ai big dell’etere

Tra le presenze annunciate il 9 marzo ci sarà anche Belen Rodriguez, che parteciperà per Rai Radio. In rappresentanza del servizio pubblico interverranno anche Marco Caputo, Direttore di Rai Radio2, e Fabrizio Casinelli, Direttore della Comunicazione Rai.

Sul palco saliranno alcuni dei nomi più noti dell’etere italiano: Gerry Scotti, Linus, Fabio Volo, Fabio Caressa, Roberto Ferrari (Radio Deejay), Jake La Furia, Camilla Ghini e Daniele Battaglia (Radio 105), Rosaria Renna e Filippo Firli (Radio Monte Carlo), Melissa Greta e Andrea Rock (Virgin Radio), Mary Cacciola, Flavia Cercato, Stefano Meloccaro e Benny (Radio Capital), Marco e Raf (Radio Kiss Kiss), Matteo Campese e Niccolò Giustini (RTL 102.5), oltre a Massimiliano Montefusco per RDS.

Premio EarOne e musica protagonista

Nel corso della giornata sarà assegnato il Premio EarOne Top of the Year 2025, riconoscimento al brano più trasmesso dalle radio italiane. A riceverlo sarà Alfa per il successo di A me mi piace, a conferma del legame strettissimo tra radio e industria musicale e del ruolo centrale dell’airplay nella diffusione dei brani.

Un evento gratuito, come la radio

Il World Radio Day 2026 sarà gratuito e aperto a professionisti, studenti e appassionati, previa registrazione sul sito ufficiale.

Per un giorno Milano diventa laboratorio e vetrina di un mezzo che, a dispetto delle rivoluzioni digitali, continua a reinventarsi senza perdere la propria anima: gratuito, accessibile, capace di creare connessioni autentiche tra persone, territori e generazioni.

Dove: Talent Garden, Via Calabiana 6, Milano

Quando: Lunedì 9 marzo 2026, dalle 09:00 alle 19:00

Ingresso: gratuito su registrazione online