Milano saluta i Giochi Olimpici Invernali 2026 con un mix di emozioni, applausi… e numeri da capogiro. Dai pasti serviti agli alberghi pieni, fino ai social impazziti, la città ha vissuto giorni da record, e adesso si prepara ad accogliere le Paralimpiadi, in programma dal 6 marzo.

Secondo i dati di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, i Giochi hanno generato un indotto economico di circa 320 milioni di euro, con una spesa media di 440 euro a persona tra i 725mila visitatori registrati. Gli alberghi della città hanno sfiorato l’81% di occupazione nelle strutture da 3 a 5 stelle, mentre l’extralberghiero ha mantenuto un tasso medio tra il 65 e il 70%. Insomma, Milano è stata protagonista di un vero “tutto esaurito”.

Numeri da Guinness… gastronomico

Ma i numeri più curiosi arrivano dalla tavola. Nei villaggi olimpici, i pasti serviti sono stati 164mila, con una media giornaliera di 365 chili di pasta e 12mila fette di pizza. Non solo: 10mila uova al giorno, 8mila caffè, e 60 chili di grana padano.

Se impilassimo tutti i vassoi dei pasti serviti, si otterrebbe una torre lunga 60 km, circa 18 volte l’altezza delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. E tra i piatti più apprezzati, spiccano i pizzoccheri valtellinesi, celebrati persino dal New York Times.

Lo sport e l’accoglienza in numeri

Sul fronte sportivo, la Lombardia ha ospitato 1.655 atleti, con 441 medaglie assegnate e 64 eventi sportivi disputati. Tra Milano, Bormio e Livigno sono stati messi a disposizione 2.600 posti letto tra villaggi olimpici e hotel, e serviti oltre 120mila pasti.

Il divertimento non è mancato nemmeno fuori dalle piste: 260mila visitatori hanno affollato i Fan Village di Milano, 32mila a Livigno e 22mila a Bormio, assistendo a 66 spettacoli al braciere dell’Arco della Pace.

Social e tv da record

Anche i numeri digitali sono impressionanti: l’account ufficiale “@olympics” ha generato 7,4 miliardi di menzioni social nella prima settimana. La trasmissione Rai ha raggiunto uno share del 15,9%, salendo al 20,3% tra gli under 35, mentre le ore di copertura tv da parte di Warner Bros-Discovery sono aumentate del 102% rispetto a Pechino 2022.

La città resta pronta al bis

Con i Giochi Paralimpici alle porte, Milano si prepara a rivivere l’energia olimpica, confermando la capacità della città di ospitare grandi eventi internazionali. Tra numeri da record, cibo da sogno e fan scatenati, la capitale lombarda ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare lo sport in spettacolo e festa per tutti.