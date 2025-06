Per il World Gin Day 2025, gli AC Hotels di Milano, Firenze e Roma propongono tre cocktail gin tonic creativi. Scopri l’esperienza mixology in tre città italiane.

Il 14 giugno si celebra il World Gin Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei distillati più amati al mondo. Per l’occasione, gli AC Hotels by Marriott di Milano, Firenze e Roma, gestiti da ACHM Hotels by Marriott – società di gestione alberghiera leader nel Sud Europa, guidata dal presidente Antonio Catalán – propongono un’esperienza esclusiva che unisce il piacere della mixology al carattere autentico di tre città simbolo del lifestyle italiano.

Il protagonista assoluto è l’ACGT, A Custom Gin Tonic, speciale interpretazione firmata AC Hotels del classico gin tonic, che in questa occasione viene reinterpretato per una settimana in tre edizioni speciali. Un cocktail, tre anime, una sola filosofia: vivere ogni momento all’insegna dello stile e del comfort in atmosfere urban chic.

AC Hotel Milano: essenzialità metropolitana e gusto mediterraneo

Nel cuore pulsante di Milano, a due passi da Porta Garibaldi e dal vibrante quartiere Isola, AC Hotel Milano rielabora il classico ACGT con un tocco raffinato e sorprendente. Il bordo del bicchiere viene raffreddato e passato nell’olio d’oliva invece che nel lime, per poi essere rifinito con un tocco di sale. A seguire, l’inconfondibile base di Hendrick’s gin, arancia fresca, foglie di basilico, succo di lime e tonica: un mix che omaggia la cultura mediterranea con uno stile essenziale e moderno, in perfetta sintonia con l’anima della città.

Il cocktail è servito nell’elegante AC Lounge, il cuore conviviale dell’hotel, perfetta per un aperitivo dopo una giornata di shopping nel Quadrilatero della Moda o una passeggiata tra arte e design nel quartiere Brera. Con il suo design contemporaneo e 160 camere dal comfort esclusivo, AC Hotel Milano è il punto di partenza ideale per scoprire la città e viverla con stile. Da non perdere le camere City View, con viste mozzafiato sullo skyline o su luoghi iconici meneghini.

AC Hotel Firenze: profumi toscani e dettagli curati

A pochi minuti dal centro ma lontano dalla confusione, AC Hotel Firenze è il luogo perfetto per esplorare le bellezze artistiche della città, unendo design e accoglienza confortevole. Qui, in occasione del World Gin Day, l’AC Hotels signature gin tonic si trasforma in una sinfonia sensoriale: la base classica di Hendrick’s e tonica si arricchisce di aria di ginepro, un delicato spray floreale e una cialda di pecorino toscano, omaggio in chiave gourmet alla tradizione enogastronomica locale.

Il cocktail si può sorseggiare nell’elegante AC Lounge, magari prima di assistere a uno spettacolo al vicino Teatro del Maggio Musicale Fiorentino o per chiudere in bellezza una giornata tra musei e botteghe artigiane. Il design essenziale e l’attento servizio rendono AC Hotel Firenze una destinazione ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e cultura, con servizi come parcheggio privato e l’essenziale palestra a disposizione degli ospiti.

AC Hotel Clodio Roma: spezie e charme capitolino

Situato nel quartiere Prati, a pochi minuti dallo Stadio Olimpico e dal Foro Italico e vicino alle principali attrazioni della capitale, l’AC Hotel Clodio Roma è una vera oasi urbana che invita ad esplorare la Roma più autentica. In occasione della settimana del World Gin Day, l’hotel propone una speciale interpretazione dell’ACGT – A Custom Gin Tonic – dai toni caldi e speziati. L’aroma agrumato dello zest d’arancia si unisce ai chiodi di garofano, creando un profilo aromatico deciso e avvolgente, perfetto per chi ama sapori intensi.

Dopo una giornata tra arte, storia, musica e sport il modo perfetto per concedersi un piccolo lusso urbano è gustare questo cocktail esclusivo nel cortile interno dell’hotel, luogo intimo e rilassato. E quando il sole inizia a calare, basta salire sulla terrazza panoramica per lasciarsi sorprendere dalla grande bellezza della città eterna da una prospettiva speciale.

Che si tratti di un city break, una serata speciale o una pausa dopo il lavoro, in occasione del World Gin Day gli AC Hotels di Milano, Firenze e Roma invitano viaggiatori curiosi, appassionati di mixology e amanti del design a scoprire per una settimana tre modi unici di assaporare il gin tonic: fresco e mediterraneo a Milano, floreale e gourmet a Firenze, speziato e avvolgente a Roma.