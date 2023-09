Il 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Paella: Valencia si riempie di attività, tra cui la World Paella Day Cup 2023.

Il 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Paella, il piatto più significativo della cucina valenciana. L’obiettivo del World Paella Day è quello di dare visibilità al piatto valenciano più internazionale. Per un solo giorno, Valencia condivide quindi la paella con il mondo e i valenciani accettano anche le varianti che non seguono la ricetta tradizionale. In questa giornata, per la quarta edizione consecutiva, verrà scelta infatti la miglior paella internazionale nella World Paella Day CUP. A rappresentare l’Italia in finale ci sarà lo chef Luca Zanette che sogna di conquistare la giuria con la sua paella, portando nel piatto le sue origini e i prodotti locali.

Quest’anno la competizione torna nuovamente nella Plaza del Ayuntamiento di Valencia, dopo che nelle precedenti edizioni – a causa della situazione pandemica – si era svolta al Mestalla e a La Marina. Nella celebre piazza, oltre a trasmettere in diretta il campionato internazionale World Paella Day CUP, sarà allestito un ampio spazio con i principali brand della gastronomia valenciana, come El Paeller, Original Paella, Bodegas Nodus, Dacsa, Carmencita, Xufatopia, Bierwinkel e DO Vinos de València.

La campagna del World Paella Day

Comprendere tutto ciò che circonda la cultura della paella non è facile per gli stranieri. Nello stesso modo, i valenciani devono sforzarsi per dimostrare una grande comprensione di fronte a ricette di paella non tradizionali, diventando veri e propri critici dell’arroz con cosas.

Per questa ragione, la campagna del World Paella Day 2023 si ispira al teatro, e più precisamente alla drammaturgia che circonda ogni dibattito sulla paella. Attraverso l’atteggiamento ironico che caratterizza i valenciani e l’umorismo, il messaggio promozionale vuole insegnare i concetti fondamentali della cultura della paella (ingredienti, contenitore, processo di preparazione…).

Sempre in chiave umoristica, vengono promossi diversi audiocorsi con tecniche di interpretazione. Il primo di questi è rivolto a coloro che hanno una conoscenza approfondita della cultura della paella, mentre un’altra versione è per il pubblico in generale, che include alcune semplici tecniche di interpretazione per celebrare la Giornata Mondiale della Paella come la celebra un valenciano. Tra queste, ci sono incoraggiati mantra come la migliore paella è quella di mia madre.

World Paella Day Cup 2023

Tra le attività che si svolgeranno il 20 settembre nella Plaza del Ayuntamiento, spicca la World Paella Day Cup 2023. Dodici chef internazionali, tra cui l’italiano Luca Zanette, si sfideranno per sollevare la coppa della migliore paella del mondo, creata dall’artista fallero José Luis Platero. La competizione, che inizierà alle 10.00, consiste in due fasi: una semifinale, in cui gli chef si sfideranno a coppie, e una finale, a cui parteciperanno i 6 finalisti. Il sorteggio delle coppie avrà luogo il 19 settembre alle ore 11.00 al Mestalla.

I finalisti della World Paella Day Cup 2023 oltre all’Italia rappresentano Germania, Francia, Polonia, Romania, Stati Uniti, Messico, Colombia, Ecuador, Marocco, India e Giappone. La Spagna, ancora una volta, manterrà il ruolo di paese ospitante. Prima della gara tutti i finalisti, in uniforme sportiva del brand valenciano LUANVI, parteciperanno a un allenamento intensivo, guidato da quattro importanti professionisti ed esperti di paella: Chabe Soler e Noelia Pascual, vincitori della World Paella Day Cup rispettivamente nel 2020 e nel 2021, Rafa Margós – chef del ristorante Las Bairetas – e Santos Ruiz, – direttore del D.O. Arroz de València.

Il mondo festeggia la Giornata Mondiale della Paella

Sono molti gli eventi che si svolgeranno in occasione della Giornata Mondiale della Paella 2023, non solo nella città di Valencia. Anche altre città come Pechino, Mumbai, Stoccolma, Abu Dhabi e Roma hanno programmato eventi per il pubblico e per i professionisti del settore turistico. L’agenda completa degli eventi è consultabile sul sito worldpaelladay.org.

Il World Paella Day è un’iniziativa collettiva promossa dall’Ayuntamiento de Valencia, attraverso Visit València, insieme al Patronato de Turismo de la Diputación de València, Turisme Comunitat Valenciana e Turespaña con la collaborazione della D.O. Arroz de València, della Federación de Hostelería de Valencia, di Wikipaella e del Concurso de Paella Valenciana de Sueca.

Foto Shutterstock