Vacanze 2023, gli italiani sognano in grande: Stati Uniti, Giordania e Giappone in wish list

Dopo gli anni difficili della pandemia e dopo estati all'insegna degli spazi aperti e dello slow tourism, adesso gli italiani desiderano ricominciare a girare il mondo.

Appena passate le vacanze natalizie, come di consueto si inizia a pensare alle mete estive, con la mente più leggera rispetto agli anni scorsi. La pandemia è ormai alle spalle e il mondo è di nuovo a portata di mano.

Secondo il tour operator digitale Tramundi, che ha condotto un sondaggio sulla sua community, le mète dei sogni per le vacanze 2023 sono tutte fuori dall’Europa: Stati Uniti, Giordania e Giappone si contendono il titolo di regina dei desideri di viaggio.

Vacanze, le preferenze variano in base a sesso e età

Tramundi, che offre esperienze local-to-be in Italia e nel mondo, ha chiesto agli italiani in che punto del mappamondo hanno già puntato il dito, scoprendo che le preferenze variano sia in base al sesso, sia in base alle età. Se gli Stati Uniti sono al centro dei desideri di uomini e donne, sono le altre posizioni in classifica a cambiare: le donne sognano Messico e Giappone, mentre gli uomini preferiscono Giordania e Islanda.

Dividendo le risposte in base all’età il quadro si fa ancora più interessante. Gli appartenenti alla Generazione Z (under 26) hanno la Giordania tra le loro mete preferite, i millennials (di età compresa tra i 26 e i 40 anni) gli USA. La Generazione X (tra i 41 e i 55 anni) invece guarda al Giappone, mentre i cosiddetti Boomer (con più di 55 anni di età) preferiscono Stati Uniti e Messico. Non mancano, nella top ten, mete più vicine. L’Italia è settima nella classifica – resta una certezza anche quando si tratta di sognare – seguita a ruota da Spagna e Portogallo.

Quando partire e quanto spendere nel 2023?

È già pronto a partire in primavera il 28,8% del campione, mentre il viaggio dei sogni si farà in estate per il 24,6%. Ancora in alto mare nei progetti un italiano su tre, se il 33,1% di chi ha risposto non sa ancora quando mettersi in viaggio. Autunno e inverno prossimi non sembrano per ora raccogliere grande interesse, raccogliendo entrambi poco più del 6% delle risposte.

Un italiano su quattro – il 23,5% – pensa che il viaggio principale dell’anno costerà tra 1.500 e 2.000 euro. Vorrebbe spendere meno, tra 1.000 e 1.500 euro, il 22,7% dei rispondenti. Sarà una vacanza low cost – meno di mille euro – per il 18,5%, mentre hanno già preventivato un budget sostenuto, superiore ai 2.000 euro, il 16% di chi ha risposto al sondaggio. Tutti gli altri non hanno ancora impostato il budget.