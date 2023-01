Trulli del Carmine, dieci anni di ospitalità nel cuore della Valle d’Itria

Soggiornare in un trullo, gustando le prelibatezze locali e godendo di tutti i comfort: ecco il B&B Trulli del Carmine nel cuore della Valle d’Itria.

A Martina Franca, nel cuore della Valle d’Itria, da dieci anni il B&B Trulli del Carmine accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera fra tradizione e charme. In questa decima stagione di attività, la struttura si presenta più fiera che mai della sua storia di hospitality e guarda al futuro per offrire servizi sempre più soddisfacenti e di qualità. Risalente al XIX secolo, il complesso è costruito dalle tipiche abitazioni in pietra a forma di cono che caratterizzano il territorio e lamie in pietra. Un ambiente che regala un autentico tuffo nel passato senza rinunciare ai comfort di oggi.

Foto da Ufficio Stampa

E chi già sogna il tepore e l’accoglienza pugliese non avrà molto da aspettare. B&B Trulli del Carmine ha, infatti, annunciato l’apertura della prossima stagione primavera/estate 2023 per il 15 maggio. La struttura, a gestione famigliare, è adults only, perfetta quindi per coloro che in un viaggio cercano tranquillità e relax o per una fuga romantica. All’interno della proprietà, del resto, c’è anche la chiesa consacrata La Madonna del Carmine, location ideale per matrimoni intimi.

Gli ospiti hanno a disposizione diverse tipologie di camere, con aria condizionata e arredamento di pregio, dai mobili in legno antichi ai tappeti in lana e seta. Ogni camera è decorata in modo unico, a cui si aggiungono due trulli, una lamia e una camera privata nella pineta. Ma il soggiorno al B&B Trulli del Carmine è anche fatto di sapori e piatti locali. A partire dalla prima colazione a base di prodotti tipici, come formaggi, salumi, frutta fresca e dolci fatti in casa. Da gustare rigorosamente nella sala comune o nell’ampio giardino esterno, dove è presente anche una piscina di 20mt.

Foto da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: — In affitto a Palermo la villa di The White Lotus

La posizione del Trulli del Carmine è strategica per esplorare la zona, a breve distanza da città di Alberobello, Ostuni, Matera, Cisternino, Polignano a Mare e Locorotondo. Con un ranking eccellente su Booking.com (9,7), il bed and breakfast è facilmente raggiungibile sia dall’aeroporto sia dalla stazione ferroviaria e offre anche servizio pick-up. Pronti a fare le valigie?

Foto da Ufficio Stampa Koral Communication