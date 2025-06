Dal 18 al 24 agosto 2025 Villa Margherita ospita la terza edizione del Trapani Film Festival: una piattaforma culturale che racconta la Sicilia attraverso il cinema e il cinema attraverso la Sicilia

Trapani non è solo mare, vento e sale. È una città di luce radente e prospettive mutevoli, sospesa tra il fascino del barocco e la forza aspra della costa siciliana. Ad agosto, diventa anche un palcoscenico d’autore: dal 18 al 24 agosto 2025, infatti, Villa Margherita ospita la terza edizione del Trapani Film Festival, una manifestazione che unisce cinema, arti performative, musica e linguaggi digitali in un format inclusivo e sorprendentemente contemporaneo.

Più che un semplice festival, è una piattaforma culturale che racconta la Sicilia attraverso il cinema e il cinema attraverso la Sicilia. Il progetto nasce nel 2022 con l’intento di portare i film anche “là dove non sono potuti arrivare” – un principio che oggi si concretizza in un evento partecipato, corale, vissuto tra il pubblico e i luoghi della città.

Trapani Film Festival: un festival da vivere, non solo da vedere

Con l’arrivo alla direzione artistica di Raffaele “Lele” Vannoli, volto noto del cinema italiano, accanto al produttore e fondatore Francesco Torre, il Trapani Film Festival assume la forma di un’esperienza multidisciplinare, pensata per chi ama viaggiare non solo nei luoghi, ma anche tra i linguaggi. Vannoli lo definisce con ironia “il festival dei direAttori”, per sottolinearne lo spirito giocoso e contaminato, aperto alle diverse espressioni dell’arte.

Ci saranno film d’autore, certo, ma anche concerti, performance teatrali, podcast live, talk e incontri con attori e registi. L’edizione 2025 celebra anche le grandi colonne sonore del cinema italiano, con omaggi a Pivio e Aldo De Scalzi, tra i compositori più prolifici della scena nazionale.

In prima linea anche De Core Podcast, collettivo formato da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, che sarà la voce digitale del festival, a testimoniare l’apertura verso le nuove comunità culturali online. Una presenza che si inserisce perfettamente nel DNA del festival: quello di raccontare una Trapani in movimento, crocevia di generazioni e sguardi, specchio vivo di una Sicilia che si rinnova nel rispetto delle sue radici.

Trapani: città da esplorare, anche oltre lo schermo

Visitare Trapani durante il Trapani Film Festival significa vivere una doppia esperienza: quella urbana e quella cinematografica. Tra una proiezione e un concerto, si può passeggiare lungo il porto al tramonto, perdersi nei vicoli del centro storico, o salire sulla funivia per Erice, borgo medievale tra i più affascinanti d’Italia. A pochi chilometri, le saline di Nubia e le spiagge di San Vito Lo Capo raccontano un altro volto della Sicilia: quello naturale, lento, straordinario.

Il festival offre così un’occasione ideale per scoprire Trapani in una delle sue vesti più vitali, quella culturale. Una città che guarda al futuro con la lente del cinema, che si trasforma in scena e racconto, diventando protagonista di una narrazione collettiva fatta di talento, partecipazione e visione.