Alla scoperta di ‘The Dog & Ball’, il miglior pub fai da te della Gran Bretagna

Si trova a Horndean, nell’Hampshire, e ha ricevuto il premio come ‘Britain’s best Pub Shed of the Year’: ecco il locale di John Simmons.

Si chiama The Dog & Ball, sorge a Horndean nell’Hampshire e ha appena vinto il riconoscimento come Britain’s best Pub Shed of the Year. In pratica, è il pub fai da te migliore della Gran Bretagna. Dietro il bancone c’è John Simmons, cinquantenne consulente per la gestione della sicurezza con un passato di dipendente nella Royal Navy. L’idea era coltivata da qualche tempo, complice la pandemia, ma solo il coinvolgimento della moglie ha reso davvero realizzabile il progetto.

“Desideravo avere un rifugio in casa, per potermi godere la famiglia, gli amici e dare sfogo alla mia passione per il riciclo e bricolage”, racconta Simmons (Kikapress).

Foto Kikapress

Così, “vedendo imprese simili alla mia sui social”, la coppa è passata dalla parola ai fatti. Un anno di lavoro dopo, John e consorte possono già festeggiare un premio prestigioso come il Britain’s best Pub Shed of the Year. Realizzato solo con materiali riciclati, scelta senza dubbio premiante, The Dog & Ball ha conquistato il titolo superando molti concorrenti ben più costosi. Un sogno, quello di Simmons, che ha unito più passioni nel segno del rispetto ambientale e del risparmio.

“Volevo concludere il progetto entro il mio 50esimo compleanno”, racconta ancora l’uomo. “Grazie ai consigli di diverse comunità trovate su Facebook, 4500 viti, e mesi di raccolta nelle discariche sono riuscito nell’intento”. Fondamentale proprio la collaborazione della moglie, alla quale Simmons riconosce il gusto dei dettagli. “Si è occupata delle rifiniture e dell’arredamento”, conferma.

Ma c’è anche un altro frequentatore speciale al The Dog & Ball che ha ispirato il nome stesso del progetto fai da te. “È nato dall’amore per il mio cane, che proprio qui in giardino passa il tempo a giocare con la sua palla”. Un quadro perfetto.

Foto Kikapress