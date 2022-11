Sagra dell’Olivo di Canino, in Tuscia per l’Immacolata fra gusto e storia

E' una delle Sagre più antiche d'Italia, giunta alla sua 62esima edizione: ben più antica la presenza degli olivi in zona, portati dagli Etruschi

Dall’8 all’11 dicembre, in pieno clima natalizio, in Tuscia si festeggia il nettare degli dei, l’olio d’oliva, con la sagra più antica d’Italia: i festeggiamenti per l’Olivo di Canino, in provincia di Viterbo, si svolgono dal 1939 e sono stati tramandati di generazione in generazione. Ben più antiche sono le origini di questi meravigliosi olivi millenari, che si trovano in zona fin dai tempi degli etruschi: lo confermano i reperti archeologici nell’area di Vulci, vasi e affreschi, che riproducono scene di raccolta delle olive.

LEGGI ANCHE – A spasso nella storia, visite guidate teatralizzate alla scoperta di Ostia e del suo incredibile passato

La Sagra dell’Olivo di Canino è giunta alla sua 62esima edizione e il programma è ricco di degustazioni, convegni, spettacoli, visite guidate e intrattenimenti di ogni tipo: si va dalle passeggiate in natura alle rievocazioni medievali, che sono una tradizione molto sentita a Canino, una cittadina permeata di storia e di passaggi celebri, da da Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, ad Alessandro Farnese, che sarebbe diventato poi Papa Paolo III.

L’8 dicembre la Sagra viene inaugurata e si apre il mercatino per le strade del borgo storico, da quel momento in poi è un susseguirsi di appuntamenti diversi, di spettacoli equestri, di luci e di fuoco, danze aeree, danze del ventre e rievocazioni storiche con duelli medievali, esibizioni di arcieri, falconeri e sbandieratori. Non manca ovviamente lo spazio per le degustazioni: proprio l’8 dicembre, dalle 17, verranno degustati i dolci a base di olio.

I festeggiamenti continuano il giorno seguente, il 9 dicembre, con la presentazione del libro “Memorie dal fiume Fiora” di Eraclio Tozzi alla Biblioteca Comunale e con il musical “Quanto sei bella Roma” a cura della Compagnia Teatrale Sammartinese. Il 10 è la giornata del Torneo dell’Olio al Campo Sportivo “G.Piermattei”, ma anche degli artisti di strada, degli spettacoli dal vivo e delle street and per le vie del centro. Nel pomeriggio, alle 16.30, la presentazione del libro di Sara Volpi “Domenico Tiburzi, Brigantaggio e giustizia penale nella Maremma ottocentesca” e in serata lo spettacolo della Lyric Dance Company di Alberto Canestro “Minotauro, un’altra verità”.

L’11 dicembre, giornata conclusiva, ci saranno spettacoli equestri, preparazione del formaggio sui banchi medievali, degustazioni di dolci a base di olio, street band in costume, spettacoli di musici e duellanti, giochi e danze medievali, falconieri, mangiafuoco, spettacoli di luce, artisti di strada e la mostra “C’era una volta…” a cura dell’Adocast Donne di Canino. Alle ore 18:30 la Sagra dell’Olivo di Canino saluta la 62esima edizione con lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” della Compagnia EgriBiancoDanza.

Visitare Canino in questi giorni è un’esperienza imperdibile e suggestiva, fra atmosfera natalizia e rievocazioni medievali: un’ottima idea per il ponte dell’Immacolata.