Nasce a Perugia, grazie al progetto d'avanguardia Edicola 518, il primo chiosco interamente dedicato alle pubblicazioni poetiche.

Quattro metri quadrati di sola poesia: è la prima edicola poetica, inaugurata da Edicola 518, progetto di editoria d’avanguardia, riviste indipendenti e saggi politici. L’iconico spazio situato su una delle scalinate d’ingresso al centro storico di Perugia raccoglierà, così, una selezione di titoli di editori specialistici e la collana Scritture Private di Emergenze Publishing, casa editrice curata dai fondatori Antonio e Alberto Brizioli.

Foto da Ufficio Stampa

Della collana, uscita in simultanea con tre titoli nel 2022, fanno parte testi ritrovati con una storia ‘speciale’ alle spalle. Si tratta, infatti, di scritti scovati nelle soffitte, rimasti chiusi nei cassetti e forse destinati a essere cestinati. Le copertine sono affidate a un artista di fama internazionale come Paolo Ventura, che sintetizza vicende complessissime in un’immagine secca che le cristallizza e trasmette in ogni cover.

“Alla poesia non siamo più abituati – commentano Alberto e Antonio Brizioli – molti sono spaventati dall’idea che il linguaggio poetico sia poco accessibile. Ma è un’idea del tutto viziata dalla scarsa familiarità con questo genere, considerato ormai appannaggio del passato”. Edicola 518 fu rilevata dal collettivo Emergenze nel 2016, quindi nel 2019 il progetto si è dotato di uno spazio al chiuso, eloquentemente chiamato Paradiso 518. Questo sostituisce l’edicola durante i mesi più freddi e vi si affianca negli altri, per sopperire ai limiti di spazio.

Foto da Ufficio Stampa

Ora, con la riapertura del chiosco, c’è una modifica sostanziale nella selezione offerta al pubblico e si annunciano nuovi appuntamenti. Edicola organizza, infatti, il ciclo d’incontri Quattro metri quadrati di spazio infinito con autori, artisti ed editori nei giardini di fronte al chiosco. La nuova stagione vedrà avvicendarsi nomi emergenti come quello di Alberto Ravasio, fresco del suo brillante esordio La Vita Sessuale di Guglielmo Sputacchiera (Quodlibet 2022). Ma anche autori navigati come Roberto Farina (Sarà perché ti amo, felicità) e tanti addetti ai lavori, grafici, editori ed esponenti a vario titolo del variegato panorama editoriale italiano.

Foto da Ufficio Stampa