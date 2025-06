Dai vicoli medievali alla città nascosta, fino alle sculture trasparenti di Herbert Golser: Perugia è la meta perfetta per un viaggio nel tempo

C’è una città in Umbria che non finisce mai di sorprendere. Un posto dove le strade profumano di storia, le piazze custodiscono opere d’arte e sotto ai piedi… c’è un’altra città. Parliamo di Perugia, scrigno di meraviglie a cielo aperto – e anche sotterraneo! – perfetta da scoprire con lentezza, curiosità e occhi spalancati.

Perugia: non solo cioccolato ma tanta arte

Certo, Perugia è famosa nel mondo per il Bacio Perugina e per l’Eurochocolate, ma c’è molto di più: il Pozzo Etrusco profondo 37 metri, le scalinate nascoste che si arrampicano tra i vicoli, la Galleria Nazionale dell’Umbria con capolavori di Piero della Francesca, Pinturicchio e Perugino. E poi caffè storici, tramonti sul lago Trasimeno e scorci da cartolina in ogni angolo.

Una città sotto la città: alla scoperta della Rocca Paolina

Ma veniamo alle curiosità più incredibili su uno dei posti più iconici della città umbra, la Rocca Paolina: non è solo un bastione cinquecentesco, ma una vera e propria città sepolta. Sì, avete letto bene: un intero quartiere medievale fu infatti inglobato sotto terra nel 1540, per volere di Papa Paolo III Farnese, deciso a “punire” Perugia dopo la rivolta del sale. Risultato? Case, torri, chiese e strade vennero murate vive per far spazio a una fortezza papale progettata da Antonio da Sangallo il Giovane.

Oggi, passeggiando tra gli archi e i vicoli conservati perfettamente sotto la moderna Piazza Italia, si ha l’impressione di viaggiare nel tempo… È uno di quei luoghi che ti fanno sentire piccolo ma connesso a qualcosa di più grande: una vera e propria macchina del tempo in pietra.

Curiosità su Perugia: nella Rocca Paolina la mostra di Golser

Durante i lavori di restauro furono ritrovati resti di abitazioni, un forno per il pane e addirittura le mura di un’antica torre dei Baglioni, la famiglia che dominava la Perugia rinascimentale. La Rocca è dunque un luogo di misteri, memorie soppresse e storie sepolte che oggi vengono riscoperte con meraviglia. Ed è proprio nella Rocca Paolina, in questo scenario sospeso tra forza e fragilità, che dal 12 al 30 giugno 2025 prende vita una mostra da non perdere: “Materia” di Herbert Golser, scultore austriaco che lavora il legno come fosse carta, con tagli sottilissimi e poetici. Le sue opere, esposte tra le pietre secolari della Rocca, sembrano respirare insieme allo spazio, in silenzio, ma con grande intensità.

Golser a Perugia: un viaggio tra pietra e legno

Golser, con la curatela di Riccardo Freddo, porta così a Perugia una riflessione visiva e spirituale sul tempo, la memoria e la materia, e il bello è che la mostra è gratuita e visitabile ogni giorno nel pomeriggio (15:30 – 19:00). In una città che ha saputo convivere con le sue stratificazioni – etrusche, medievali, rinascimentali – l’arrivo di un artista contemporaneo come Herbert Golser dimostra che il dialogo tra passato e presente non è solo possibile, ma necessario. Perugia è tutto questo: un luogo dove la materia racconta storie, tra antiche pietre e gesti artistici che parlano sottovoce. Il consiglio? Andateci. Scopritela a piedi, lentamente. E lasciate che anche voi, come il legno di Golser, vi facciate attraversare dal tempo.

Foto: courtesy of Comune di Perugia/ Stefan Zenzmaier