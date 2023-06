Si chiama ‘Netflix Bites’ e sarà aperto per due settimane a Los Angeles: il menu propone piatti in tema con i format della piattaforma.

L’universo culinario incontra Netflix e stavolta non sulla piattaforma, ma nel mondo reale. Stando alle notizie che arrivano da oltreoceano, la nota azienda di intrattenimento ha infatti annunciato l’apertura del suo primo ristorante. Il nome? Netflix Bites. Il locale inaugurerà il 30 giugno a Los Angeles e di sicuro sarà un ristorante sui generis: caratterizzato ovviamente dal brand, proporrà infatti una cucina ispirata ai piatti visti proprio in alcuni format della piattaforma. In primis, i cooking show Chef’s Table e Iron Chef: Quest for an Iron Legend.

Tra gli chef che serviranno le loro prelibatezze nel ristorante ci sono infatti Curtis Stone (Iron Chef), Dominique Crenn (Chef’s Table, Iron Chef) e Rodney Scott (Chef’s Table: BBQ). Ma anche Ming Tsai (Iron Chef), Ann Kim (Chef’s Table: Pizza), Nadiya Hussain (Nadiya Bakes), Jacques Torres (Nailed It!) e Andrew Zimmern (Iron Chef). Spazio anche agli artisti della mixology, direttamente da Drink Masters: Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien e Kate Gerwin.

Ovviamente visti i nomi altisonanti è chiaro che il ristorante non sarà un’esperienza permanente, ma un locale pop-up che sarà aperto per un limitato periodo di tempo (due settimane, per la precisione). Durante questo periodo, Netflix Bites sarà comunque aperto sette giorni a settimana per la cena e, nel weekend, anche eccezionalmente per il brunch.