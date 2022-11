‘Le Passeggiate Poetiche’: prossimi appuntamenti 5 e 6 novembre

Cori, l'antica Norba e il Giardino di Ninfa, un vero e proprio triangolo delle meraviglie incastonato nei Monti Lepini, sono le prossime mete della rassegna itinerante ideata e promossa dall’associazione Exotique di San Felice Circeo.

La rassegna itinerante Le Passeggiate Poetiche, ideata e promossa dall’associazione Exotique di San Felice Circeo, dopo un mese di ottobre quasi interamente dedicato alla Ciociaria, nel fine settimana del 5 e 6 novembre prosegue il cammino sulla via Francigena del Sud da Cori a Ninfa passando per Norma, tra vigneti a perdita d’occhio e uliveti che puntellano questa ricca campagna, sulle tracce degli antichi pellegrinaggi in compagnia dei Musici Viatores e del Die Fiorelle Trio, che con la loro musica tracceranno nuove connessioni.

La rassegna è ideata e realizzata dall’APS Exotique con il contributo della Regione Lazio, con il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina e della Camera di Commercio di Frosinone – Latina. Le Passeggiate Poetiche in programma il 5 e il 6 novembre si avvalgono inoltre dei Patrocinio del Comune di Cori, del Comune di Norma e della Fondazione Roffredo Caetani.

Le Passeggiate Poetiche: il 5 novembre si parte da Cori

Sabato 5 novembre questo nuovo viaggio nel tempo e nella storia prende il via da Cori, anticamente Còra. Costruita secoli prima della fondazione di Roma, Cori rappresenta ad oggi senza alcun dubbio uno dei borghi più ricchi di testimonianze storiche nella provincia di Latina. Attraversando il borgo, la stratificazione di queste testimonianze appare evidente quando si arriva davanti alle mura poligonali, come anche quando si ammirano i templi romani di Ercole e dei dioscuri Castore e Polluce.

Per comprendere da vicino la forte attrazione esercitata da questi luoghi nei confronti dei numerosi scrittori e pittori che a cavallo del ‘700 e dell’’800 intrapresero quello che viene definito il Gran Tour del Latium Vetus. Non resta quindi che unirsi alla Passeggiata Poetica in programma il prossimo fine settimana.

Un cammino, e un racconto, che prosegue in musica lungo la via pedemontana in compagnia dei Musici Viatores per un concerto in natura tra piante di ulivo e filari di vite, percorrendo la suggestiva mulattiera che conduce fino ai piedi della rupe su cui è arroccato l’abitato di Norma da cui entrare poi nel cuore del centro storico della cittadina.

La passeggiata del 6 novembre dall’Antica Norba

Domenica 6 novembre la Passeggiata Poetica ha inizio dall’Antica Norba, un impianto poligonale risalente al V secolo a.C. a tu per tu con le cosiddette mura ciclopiche e la loro storia. Un parco archeologico tra i più importanti dell’Italia centro meridionale, che domina la Pianura Pontina da uno strapiombo di circa 500 metri a testimonianza del suo naturale destino di roccaforte. Dopo aver attraversato l’Acropoli si riprende la via Francigena in direzione del Giardino di Ninfa, uno dei Monumenti Naturali più importanti al mondo (www.frcaetani.it/category/giardino-di-ninfa). I Principi Pontini della famiglia Caetani in questo luogo cesellarono la loro storia attraverso una grande opera creativa di carattere botanico.

A loro detta il Giardino di Ninfa sarebbe stato il riflesso di un piccolo paradiso sulla Terra. A questo angolo di paradiso è dedicato il concerto Chiare, fresche et dolci acque del Die Forelle Trio. Le arti performative si confermano così ancora una volta centrali nell’opera di riscoperta e valorizzazione dei territori perseguita da Exotique. Una nuova occasione di riconnessione primordiale – sempre più necessaria ai giorni nostri – con la natura e con il pianeta e ulteriore opportunità di riconnessione sul territorio dei legami tra Comuni e comunità confinanti. Un dialogo continuo destinato a proseguire per tutto il mese di novembre tra l’agro pontino e la Ciociaria fino a giungere a Roma il 3 e 4 dicembre per gli ultimi due appuntamenti della stagione 2022.

Le Passeggiate Poetiche rispettano tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Disponibile cena e alloggio in strutture convenzionate per chi intendesse partecipare al programma dell’intero fine settimana.

Per informazioni su come partecipare: +39.350.5670004 | +39.329.8424810 | info@exotique.it

Le Passeggiate Poetiche proseguono fino al 4 dicembre: il calendario

5 novembre 2022 Cori e Norma (LT)

Passeggiata Poetica da Cori all’Antica Norba con i Musici Viatores in un cammino di musica e parole.

6 novembre 2022 Norma e Giardino di Ninfa (LT)

Passeggiata Poetica dall’Antica Norba al Giardino di Ninfa con il concerto Chiare, fresche et dolci acque a cura del Die Forelle Trio.

13 novembre 2022 Sabaudia (LT)

Passeggiata Poetica alle Piscine della Verdesca con il Concerto in Palude piano solo di Francesco Taskayali.

19 novembre 2022 Bassiano (LT)

Passeggiata Poetica dalla Sorgente del Rapiglio ai vicoli del centro storico di Bassiano con il concerto dal forte piano al jazz di Massimo Gentile.

20 novembre 2022 Sermoneta (LT)

Passeggiata Poetica da Bassiano a Sermoneta sulle tracce degli antichi cammini dei Monti Lepini con il concerto di Filamistrocca.

26 novembre 2022 Veroli (FR)

Passeggiata Poetica dai suggestivi vicoli di Veroli a Monte San Giacomo con il teatro di strada di Chesse de’ Vergli.

27 novembre 2022 Collepardo (FR)

Passeggiata Poetica nella Selva d’Ecio sui passi di Monaci e Santi con il laboratorio di Teatro in Natura Lucus in fabula a cura di collettivo noMade.

3 dicembre 2022 Roma (RM)

Passeggiata Poetica dall’Appia Antica ai Fori Imperiali nella Roma di Antonio Cederna tra passato e futuro di un grande progetto con l’intervento di Walter Tocci.

4 dicembre 2022 Roma (RM)

Passeggiata Poetica dal Rione Monti all’Esquilino con Visioni e Rioni spettacolo di teatro diffuso a cura del collettivo noMade con la partecipazione di donpasta.