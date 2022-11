La casa di pan di zenzero esiste: ecco dove si trova

Si trova a Exeter, nel Devon, ed è stata allestita per creare una casa di pan di zenzero a grandezza reale.

È uno dei sapori più tipici del Natale, di quelli che quando li si sente nell’aria fanno subito pensare alle feste. Il pan di zenzero, oltre che sulle tavole di fine anno, è entrato nell’immaginario collettivo come simbolo festivo per eccellenza. E per qualcuno è più di una semplice passione culinaria. In Inghilterra, precisamente a Exeter nel Devon, la trentaquattrenne Carmen Croxall ha deciso di trasformare la sua abitazione in una vera e propria casa di pan di zenzero.

Arredatrice ed esperta di eventi, la donna mostra con orgoglio il risultato dello speciale allestimento che ingolosisce i vicini e richiama i turisti. Non manca nessun dolce dettaglio, dalla porta d’ingresso alle finestre, dalle scale al tetto. E così ecco spuntare cornici di biscotti, bastoncini di zucchero, caramelle, lecca lecca, cioccolatini e, immancabili, gli omini di pan di zenzero. In due settimane Croxall ha fissato ciascuno dei pezzi realizzati in modo da addobbare alla perfezione la facciata di casa.

Ad aiutare Carmen, amici e colleghi che hanno dato del loro meglio assemblando materiali per il 70% riciclati e attrezzature a noleggio. Fondamentale, poi, il fissaggio delle parti per il quale sono stati impiegati velcro extra forte per una spesa di 300 sterline e diversi altri metodi. L’idea di allestire la casa a seconda del periodo dell’anno – già previsto un nuovo decoro per San Valentino – è nata durante la pandemia quando le attività legate agli eventi si erano fermate.

È stato, racconta la donna a DevonLive, “un vuoto enorme […] Ho iniziato a sentire una certa pressione perché le persone hanno apprezzato gli allestimenti dell’ultimo anno e mezzo per Halloween e Natale. Così, volevo che fosse migliore dell’anno scorso quando avevo realizzato una pila di regali con un gigantesco t-rex in cima”. E pensare che Carmen inizialmente voleva solo decorare la porta d’ingresso…

“I bambini l’adorano e se mi trovo fuori mentre passano, dico loro che c’è una famiglia di pan di zenzero che vive in casa”, aggiunge. E proprio l’apprezzamento dei passanti ha già convinto Carmen a pensare alle prossime ricorrenze, dalle decorazioni a tema amoroso alla casa di cioccolato per Pasqua. “Alla fine del progetto penso sempre ‘mai più’ ma dopo che mi sono rilassata un giorno comincio a pensare a cosa fare dopo”, conclude Croxall.

