A Canino, in Tuscia viterbese, torna Fuori Sagra dal 5 all’8 dicembre 2026: degustazioni, laboratori, incontri scientifici e percorsi d’arte dedicati all’olio extravergine.

Fuori Sagra 2026: l’olio extravergine diventa cultura a Canino

A Canino, nel cuore della Tuscia viterbese, l’olio extravergine di oliva è molto più di un prodotto d’eccellenza: è storia, paesaggio e identità. Dal 5 all’8 dicembre 2026 torna la seconda edizione di Fuori Sagra, il programma di appuntamenti che affianca la 66ª Sagra dell’Olivo con degustazioni, incontri, laboratori e arte contemporanea, per raccontare l’olio evo da prospettive diverse.

Ideata da un gruppo di cittadini caninesi riuniti nell’Associazione Culturale Fuori Sagra, l’iniziativa nasce per arricchire ogni anno l’offerta della storica festa caninese, una delle sagre più antiche d’Italia. L’obiettivo è ampliare le occasioni di scoperta dell’extravergine e del territorio, mettendo in dialogo agricoltura, scienza, alimentazione e creatività.

Laboratori tra neuroscienze, gusto e storia dell’alimentazione

Il programma si apre sabato 5 dicembre, dalle 10 alle 12.30, presso l’azienda agricola I&P in Strada Comunale della Sala 12, con il Laboratorio di Neuroscienze, Neuroevologia, Neuroenologia, organizzato in collaborazione con NeuroSpritz. Coordinato da Massimo D’Angelo, con l’intervento di Tullio Barni, il laboratorio propone un percorso interattivo che esplora il rapporto tra cervello, sensi e alimentazione attraverso giochi percettivi, esperimenti e prove di degustazione.

Domenica 6 dicembre, dalle 10 alle 13.30, il Circolo Bocciofilo Roggi – La Doganella, in Strada Doganella, località Roggi, ospita Oltre ciò che Appare – Storie nascoste tra quadri, piatti e territorio. Una mostra con degustazione (ore 13, su prenotazione a 30 euro) che unisce arte e gastronomia: protagonisti sono le opere pittoriche di Angelo Guardini, artista dell’Azienda Agricola Monte dell’Oro, la cucina contemporanea dell’executive chef Alessandro Sordi e il racconto dei prodotti locali curato da Federica Pettinari de La Doganella.

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In degustazione alcuni simboli del territorio, come i Fagioli del Purgatorio BIO, i ceci BIO e i formaggi locali, per una lettura contemporanea degli ingredienti della tradizione della Tuscia. La mostra è a ingresso libero, mentre la degustazione è a pagamento e su prenotazione.

MTGF – Make Tuscia Great Finally: olio e vino nella civiltà alimentare italiana

Martedì 8 dicembre, dalle 10.30 alle 12, la Società Agricola Monte Dell’Oro in località Monte dell’Oro s.n.c. accoglie l’appuntamento MTGF – Make Tuscia Great Finally, dal titolo Al di là della “Mediterranean Diet” – Olio d’oliva e vino alla radice della Civiltà dell’Alimentazione Italiana. Fulvio Ursini, Professore Emerito di Chimica Biologica dell’Università di Padova, guiderà una riflessione sulle proprietà nutrizionali e sugli effetti biologici dell’olio d’oliva e del vino, approfondendo il ruolo di questi prodotti nei meccanismi con cui l’organismo risponde agli stress.

L’incontro, a ingresso libero con prenotazione gradita, permetterà di andare oltre una visione puramente nutrizionale della dieta mediterranea, restituendo a olio e vino il loro valore storico e culturale all’interno dell’alimentazione italiana.

Arte contemporanea e paesaggio: installazioni e sculture nella Tuscia

Accanto agli incontri dedicati all’olio, Fuori Sagra propone un percorso artistico diffuso che mette in relazione creatività contemporanea, luoghi e paesaggio agricolo della Tuscia. Dal 5 all’8 dicembre, nello spazio antistante il Circolo Bocciofilo di Roggi sarà visitabile Futur DROMO, installazione ambientale firmata da Mara van Wees e Sandro Papacchini. L’opera rende omaggio alla memoria del circolo, un tempo importante luogo di aggregazione per la comunità, evocando il movimento delle bocce e le rotoballe, simbolo del paesaggio maremmano.

Nelle stesse giornate, dalle 10 alle 18, gli spazi dell’azienda agricola I&P ospitano EMOZIONI, percorso espositivo dedicato alle sculture di Roberta Morzetti. Le sue opere indagano il corpo umano come testimonianza di esperienze, ferite e trasformazioni, intrecciando memoria, luce e possibilità di rinascita in dialogo con il paesaggio olivicolo.

Fuori Sagra si svolge a Canino (VT) dal 5 all’8 dicembre 2026, in occasione della 66ª Sagra dell’Olivo. Mostre, installazioni e laboratorio sono a ingresso libero, mentre la degustazione del 6 dicembre è a pagamento e su prenotazione. Per l’incontro con Fulvio Ursini dell’8 dicembre, a ingresso libero, è gradita la prenotazione.

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale Fuori Sagra, che raccoglie tutte le informazioni aggiornate su orari, sedi e attività previste.

Foto: Shutterstock