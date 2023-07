Il DOT (Dipartimento del Turismo) posiziona le Filippine come una delle destinazioni più LGBTQIA+ dell’Asia.

Una dichiarazione d’intenti, espressa chiaramente e senza mezzi termini dal DOT (Dipartimento del Turismo) delle Filippine Christina Garcia Frasco: le Filippine puntano al turismo inclusivo e al posizionamento del paese come una delle destinazioni asiatiche più LGBTQIA+ friendly. In questi giorni, Christina Garcia Frasco ha infatti presentato i piani e i programmi dell’Amministrazione Marcos. Nel suo discorso al Philippine Financial & Inter-Industry (PFIP) Pride Summit 2023, il DOT ha annunciato l’organizzazione del primo Tourism Pride Summit a settembre.

«Siamo orgogliosi di avere nel Dipartimento del Turismo rappresentanti della comunità LGBTQIA+ in tutte le regioni delle Filippine. – ha dichiarato il Segretario Frasco – Dal nostro personale e dal settore delle strutture ricettive e dei servizi, dal personale in prima linea, dai dirigenti, dai supervisori e dai vertici dell’industria del turismo, fino al personale turistico in prima linea nelle nostre unità governative locali […]. La comunità è ben rappresentata nel Dipartimento del Turismo e nell’industria stessa e il vostro contributo al successo del turismo è inestimabile».

Filippine e turismo LGBTQIA+ come priorità

Parole che hanno sottolineato le grandi opportunità di sviluppo del turismo LGBTQIA+ nelle Filippine, essendo uno dei settori della società in rapida ascesa in tutto il mondo, con oltre 35 milioni di viaggiatori. Oltre ad ospitare il Tourism Pride Summit con il PFIP, il DOT – con il Segretario Frasco alla guida – ha identificato il turismo LGBTQIA+ come una priorità nell’ambito dell’Office of Special Concerns dell’Ufficio del Segretario. Nella nuova Amministrazione Marcos, il Dipartimento si assicura di formare adeguatamente i dipendenti alla sensibilizzazione dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e delle caratteristiche sessuali (SOGIESC) e le basi di Genere e Sviluppo (GAD).

Il direttore del DOT ha espresso la sua gioia nel momento in cui si è unito all’organizzazione per celebrare l’amore e le conquiste che il PFIP ha fatto in dieci anni di esistenza e ha dichiarato: «Avete il mio pieno e inequivocabile sostegno e sono molto orgogliosa di collaborare con il PFIP e con tutti voi, per assicurarci di raggiungere l’obiettivo di rendere le Filippine uno dei luoghi più LGBT-friendly dell’Asia, e spero sinceramente nel vostro sostegno per il nostro sforzo di dare ai nostri concittadini e al resto del mondo tutte le ragioni per amare le Filippine».

Per sostenere ulteriormente la comunità LGBTQIA+, durante la conferenza, Frasco ha anche promesso una donazione personale da parte sua e del marito Duke Frasco, Vicepresidente della Camera dei Deputati, pari a 500.000 PhP, per finanziare le borse di studio del PFIP per gli studenti in difficoltà parte della comunità.