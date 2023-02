Festeggiare il carnevale in Brasile, dieci città da visitare

È tempo di Carnevale, e quale miglior periodo dell’anno per visitare il Brasile? Ecco le città in cui la manifestazione è un vero spettacolo.

Si avvicina il tempo del Carnevale, che riempie le strade di colori e suoni a ogni latitudine, dall’Europa all’Australia, dall’America all’Asia. Ma se c’è un paese che più di altri ha fatto dei festeggiamenti un autentico spettacolo se non addirittura uno stile di vita è il Brasile. La terra verdeoro sa, infatti, regalare allegria e musica permettendo di immergersi nello spirito carnevalesco con particolare intensità.

L’originalità dei festeggiamenti, non a caso, è tale da attirare milioni di persone in visita ogni anno, desiderose di conoscere le tradizioni locali e di immergersi nell’atmosfera. Per questo, la piattaforma Musement ha selezionato una speciale classifica dedicata ai dieci carnevali brasiliani più spettacolari e alle città più instagrammate durante la festa.

Il podio: Salvador, Recife e Olinda

Con più di 204.000 menzioni su Instagram, la capitale dello stato di Bahia è in testa alla classifica, e non c’è da stupirsi, visto che la sua festa è entrata nel guinness dei primati come il più grande carnevale di strada del mondo. Qui, i trii elettrici sono i principali protagonisti delle celebrazioni. Si tratta di enormi camion dotati di impianto audio su cui si esibiscono famosi artisti della scena musicale nazionale. Dietro di loro, in un’area delimitata, sfilano i blocos, i gruppi di carnevale. Per aderire a questi blocchi è necessario pagare una quota. Chi ne fa parte partecipa alla festa indossando lo stesso vestito (abadá) e animando il pubblico con danze e coreografie. Chi preferisce non pagare questa quota può comunque godersi lo spettacolo, ma in fondo al cordone, nella pipoca.

Carnevale Brasile / Foto Shutterstock

La medaglia d’argento va a Recife con oltre 95.000 menzioni. La capitale del Pernambuco, soprannominata la ‘Venezia del Brasile’ per i suoi bei canali, è famosa in tutto il mondo per il suo vivace carnevale. Recife può anche vantare un Guinness World Record per il bloco più grande del mondo: il Galo de Madrugada. La sfilata di questo enorme gruppo carnevalesco, a cui partecipano circa due milioni di persone, si svolge il sabato di Carnevale e quest’anno celebra la sua 44ª edizione.

Terzo posto per Olinda, nello Stato del Pernambuco, con oltre 69.200 menzioni. La città coloniale, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1982, vive questo periodo con grande intensità. Qui l’emblema del carnevale sono le figure giganti, alte più di due metri, in particolare l’Homem da Meia-Noite (Uomo di Mezzanotte), la cui sfilata attraverso le colline di Olinda segna l’inizio della festa.

Le altre città, da Río de Janeiro a Manaus

Si ferma, invece, ai piedi del podio Río de Janeiro con oltre 45.600 menzioni. Quest’anno sono ben 402 i blocos che si esibiranno in 445 sfilate per le strade della città, con oltre 5,5 milioni di persone attese. L’altro grande epicentro delle celebrazioni è il Sambódromo da Marquês de Sapucaí, dove le scuole di samba si esibiranno con le loro meravigliose parate. Chi vuole assistere a questo spettacolo dal vivo deve acquistare un biglietto, il cui prezzo varia a seconda del luogo e della parata a cui si vuole partecipare.

Ouro Preto, con oltre 22.000 menzioni su Instagram, è quinta nella Top Ten. L’antica capitale di Minas Gerais dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco vanta vantare il carnevale più festoso di tutto il Brasile: il più grande carnevale universitario del paese. Sono infatti gli studenti e le studentesse a organizzare le feste a tema che si svolgono negli alloggi universitari, le cosiddette repúblicas, e gli stessi blocos, che ogni anno vedono la partecipazione di importanti artisti brasiliani. Dopo due anni senza carnevale, le aspettative sono alte e la festa promette di fare la storia.

Foto Shutterstock

Con le sue spiagge paradisiache, Natal ( oltre 20.100 menzioni) è una destinazione da sogno animata da esibizioni di artisti locali e nazionali di vari generi musicali. Le sfilate dei blocos e delle scuole di samba sono una delle principali attrazioni, che nelle precedenti edizioni ha attirato quasi 500.000 persone. La classifica continua con Brasilia, che con oltre 16.900 menzioni è al settimo posto nella classifica di Musement. Durante i festeggiamenti, l’Eixo Cultural Ibero-Americano ospiterà il sambodromo, mentre nella Galeria dos Estados il carnevale è già iniziato a gennaio. Una sorta di anticipazione dell’evento, con la presentazione di alcuni blocos.

A seguire, ecco Fortaleza (oltre 13.500 menzioni), con 34 km di costa e 15 spiagge principali famose in tutto il mondo. La capitale dello Stato del Ceará conta circa 60 blocos, pronti a incitare le folle in costume e pronte a divertirsi. Al ritmo di axé, samba, pagode e altri generi musicali, i gruppi di carnevale, le scuole di samba e i gruppi di maracatú e afoxé sono protagonisti della festa.

Non posto per San Paolo (oltre 13.400 menzioni), una delle destinazioni turistiche più popolari del Brasile. Qui il carnevale si festeggia sia per le strade che nel sambodromo. Quest’anno, le sfilate delle scuole di samba e gli oltre 500 blocos richiameranno circa 15 milioni di persone. Come se non bastasse, la città celebra anche un pre-Carnevale, due settimane prima della data ufficiale, e un post-Carnevale, che termina una settimana dopo.

Infine, a chiudere la classifica di Musement, Manaus ( oltre 10.500 menzioni), capitale dello stato di Amazonas. Il carnevale inizia con l’arrivo della bambola Kamélia, uno degli eventi più importanti e tradizionali delle celebrazioni carnevalesche. Quest’anno, la bambola è stata ritirata all’aeroporto della città a gennaio e da lì è stata portata al Club Olimpico, dove una danza tradizionale ha segnato l’inizio delle celebrazioni.

Foto Shutterstock