‘EverNow’ celebra la stagione Kambarang e il patrimonio culturale del popolo Noongar a Perth dal 4 al 9 ottobre.

La capitale dell’Australia Occidentale, Perth, si prepara ad accogliere un festival multisensoriale unico nel suo genere, EverNow, dedicato alla celebrazione del ricco patrimonio culturale del popolo aborigeno e della straordinaria biodiversità del Western Australia. L’evento si terrà per cinque serate, dal 4 al 9 ottobre 2023, coincidendo con la stagione di Kambarang, la primavera secondo il calendario tradizionale del popolo Noongar. Questa stagione simboleggia la rinascita della vita e l’esplosione di colori e profumi nella regione.

Ispirato al profondo legame spirituale delle popolazioni indigene con la terra, EverNow coinvolgerà tutti i sensi attraverso tre straordinari momenti principali. Sono tutti accessibili gratuitamente e avranno luogo in alcune delle location più suggestive di Perth:

Song Circle: Supreme Court Gardens, dal 4 all’8 ottobre

I Giardini della Corte Suprema, affacciati sul fiume Swan, ospiteranno il Song Circle. Si tratta di un’emozionante esibizione dal vivo dedicata ai canti e alle danze della popolazione Noongar. Gli spettacoli del Song Circle presenteranno un eclettico cast di cantanti e ballerini, tra cui il gruppo Maatakitj, Kylie Bracknell, Trevor Ryan, Rubeun Yorkshire, Ebony McGuire, Bobbi Henry, Jack Collard, Janine Oxenham e Rachel Collard.

Fire Gardens: Government House Gardens, dal 5 all’8 ottobre

Le porte dei Government House Gardens si apriranno per accogliere il pubblico nei Fire Gardens, un’incantevole esperienza fatta di fiamme, ombre e mistero. Un arco di fiamme segna l’ingresso a questo mondo magico, illuminato da migliaia di candele, fiamme e lanterne che danzano al ritmo di una colonna sonora appositamente composta. Questa meraviglia è realizzata in collaborazione con i professionisti della Compagnie Carabosse di Marsiglia, conosciuti come gli alchimisti della luce.

Boorna Waanginy, The Trees Speak: Kings Park, dal 6 al 9 ottobre

Kings Park, uno dei parchi cittadini più grandi al mondo, sarà trasformato da Boorna Waanginy: The Trees Speak. Uno spettacolo affascinante di luci, suoni e proiezioni che racconta le storie della cultura Noongar e la bellezza della biodiversità regionale. Una passeggiata di 1,4 km condurrà i visitatori attraverso le sei stagioni dei Noongar, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

EverNow è un evento ideato dagli organizzatori del Perth Festival e sostenuto dal Governo dell’Australia Occidentale tramite Tourism WA. Confermato per due edizioni annuali consecutive, l’obiettivo è farlo diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi del Western Australia anche dopo il 2024.

Per ulteriori informazioni sull’EverNow Festival e per acquistare i biglietti per gli eventi a posti limitati, visita il sito web ufficiale del festival all’indirizzo https://www.evernow.com.au/.