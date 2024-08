Tutte le novità su Disneyland Paris svelate durante la convention ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’ svoltasi ad Anaheim in California.

Dalla convention D23: The Ultimate Disney Fan Event – svoltasi ad Anaheim in California dal 9 all’11 agosto 2024 – arrivano novità anche su Disneyland Paris. La più attesa è quella riguardante la realizzazione di una nuova Land ispirata a Il Re Leone, che verrà costruita dopo l’apertura prevista nel 2026 di World of Frozen a Disney Adventure World. A partire da gennaio 2025, gli ospiti potranno inoltre assistere ad un nuovo spettacolo notturno che tutte le sere illuminerà il Castello della Bella Addormentata. Infine nei prossimi anni arriverà un innovativo spettacolo serale che si svolgerà ad Adventure Bay, il lago centrale del Parco Disney Adventure World.

La prima Land dedicata a Il Re Leone in assoluto in un Parco Disney

Josh D’Amaro, Presidente Disney Experiences, ha svelato l’imminente costruzione di un nuovissimo mondo straordinario a Disneyland Paris, dedicato a Il Re Leone. Quest’area gigantesca trasporterà gli ospiti in un viaggio incredibile all’interno delle indimenticabili avventure di Simba, Timon e Pumba e di molti altri Personaggi tratti dal nuovo film Disney Mufasa – Il Re Leone in uscita il 19 dicembre 2024. I Disney Imagineers daranno vita alla maestosa Rupe dei Re, che fungerà da porta d’ingresso ad un’attrazione acquatica piena di avventure immersive che condurranno gli ospiti nella Terra dei Leoni, in una rivisitazione della storia del Classico Disney. Visitando questa Land, gli ospiti potranno incontrare i loro Personaggi Disney preferiti, mangiare all’interno di ristoranti a tema e concedersi shopping sfrenato all’interno delle boutique.

«È un’altra pietra miliare nella trasformazione in corso di Disneyland Paris. Dopo Worlds of Pixar, Marvel Avengers Campus e World of Frozen, la creazione di un’esperienza straordinaria dedicata a Il Re Leone testimonia il nostro impegno a immergere i nostri ospiti in avventure mozzafiato ispirate ai loro film preferiti, nel cuore di mondi fedeli agli originali. Questa nuova area, ispirata all’indimenticabile storia che ha incantato diverse generazioni di spettatori, non esiste in nessun’altra parte del mondo. Permetterà agli ospiti di tutte le età di realizzare uno dei loro sogni più grandi: visitare la Terra dei Leoni accanto a tutti i loro Personaggi preferiti», ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris.

Apertura di World of Frozen e nuovo spettacolo notturno nel 2026

Prima dell’apertura della Land dedicata a Il Re Leone, gli ospiti potranno vivere una serie di nuove esperienze a Disney Adventure World. Queste novità includono: la promenade Adventure Way circondata da un paesaggio lussureggiante, l’attrazione per famiglie Raiponce Tangled Spin, l’elegante The Regal View Restaurant & Lounge che offre una vista spettacolare sulla maestosa Adventure Bay e l’attesissima Land ispirata al film Frozen dei Walt Disney Animation Studios.

Quando il Regno di Arendelle aprirà le sue porte nel 2026, gli ospiti non solo avranno l’opportunità di intraprendere un viaggio indimenticabile al fianco di Anna ed Elsa all’interno della nuovissima attrazione di Disneyland Paris – Frozen Ever After – ma potranno anche partecipare a esperienze coinvolgenti di shopping e ristorazione e incontrare personalmente le amate sorelle durante un incontro reale!

Nello stesso anno, debutterà anche un nuovo spettacolo notturno mozzafiato sul lago. Disneyland Paris sta anche sviluppando i primi droni acquatici che saranno utilizzati per questo show speciale che chiuderà in modo spettacolare ogni giornata piena di avventure a Disney Adventure World. Tutte queste nuove esperienze andranno a raddoppiare la superficie del Parco, che inaugura un’era caratterizzata da una nuova visione creativa. Per celebrare questo nuovo capitolo, all’apertura di questa nuova area tematica nel 2026, il secondo Parco sarà ribattezzato appunto Disney Adventure World.

Un nuovo spettacolo notturno nel Parco Disneyland a gennaio 2025

A partire da gennaio 2025, un nuovissimo spettacolo notturno all’interno del Parco Disneyland incanterà gli ospiti di tutte le età. Una magica combinazione di canzoni iconiche e proiezioni di Personaggi Disney sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco lascerà tutti senza fiato!

Con la sua miscela unica di proiezioni, fontane, effetti di luce mozzafiato e una colonna sonora originale, questo spettacolo promette di superare i limiti tecnologici stabiliti per i precedenti spettacoli notturni (Disney Dreams! e Disney Illuminations). Inoltre, per la prima volta nella storia degli spettacoli notturni a Disneyland Paris, Main Street, U.S.A. farà da sfondo allo show.

Una trasformazione che prende vita in tutto il Resort

Tutti questi progetti fanno parte di un piano di sviluppo che mira a superare i confini dell’innovazione e dell’eccellenza. Riflettono l’impegno di Disneyland Paris di ampliare la propria offerta in modo creativo e innovativo.

All’inizio di quest’anno, il Resort ha aperto il sipario sulla prossima fase del piano di trasformazione dei suoi Hotel Disney. Dopo aver invitato gli ospiti a entrare nel mondo dei supereroi Marvel con la riapertura del Disney Hotel New York – The Art of Marvel nel 2021 e aver svelato il Disneyland Hotel totalmente rinnovato nel 2024, a breve tutti i bungalow del Disney Davy Crockett Ranch saranno ristrutturati con le decorazioni interne ispirate alle avventure degli amati Personaggi Disney come Paperino, Paperina, insieme a Qui, Quo, Qua e Gaia.

Anche il Disney Village sta attraversando un’importante fase di ristrutturazione con l’obiettivo di migliorare la sua offerta e superare le aspettative degli ospiti. Nei prossimi mesi, il complesso accoglierà nuovi ristoranti e negozi, offrendo l’opportunità di vivere un’atmosfera moderna, calda e dinamica.