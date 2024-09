Il nuovo Constance Sakoa Boutik, recentemente oggetto di un restyling, è il primo boutique hotel di Constance Hotels & Resorts.

Alle isole Mauritius apre il Constance Sakoa Boutik, il primo boutique hotel di Constance Hotels & Resorts. Recentemente oggetto di un importante restyling, l’hotel offre servizi personalizzati in un ambiente rilassante. Il Constance Sakoa Boutik si trova nella posizione migliore di Trou aux Biches, una delle spiagge più belle del nord di Mauritius, a pochi minuti dal vivace centro di Grand Bay.

Immerso in lussureggianti giardini tropicali, l’hotel propone un soggiorno nel segno della massima privacy con 16 camere dal design unico, il suo squisito ristorante sulla spiaggia e l’elegante bar. Non manca uno spazio dedicato al benessere, ovvero il Constance Wellness Kiosk, dove lasciarsi coccolare con trattamenti con vista sull’oceano.

Tra i servizi, anche l’accesso diretto agli sport acquatici come kayak, paddle, pedalò e tour su barche con fondo di vetro. «Il nostro affascinante boutique hotel beneficia della vicinanza a numerosi ristoranti, negozi e attività acquatiche ed è il punto di partenza perfetto per un soggiorno su misura. – afferma Giovanna Blin, Hotel Manager del Constance Sakoa Boutik – Che sia per il relax, l’esplorazione o lo shopping, è la meta ideale per chi cerca una fuga tranquilla e serena a Mauritius. L’hotel combina la comodità della sua posizione privilegiata alla bellezza naturale dei tramonti e della spiaggia, offrendo ai visitatori un ambiente rilassante».

Le stanze del Constance Sakoa Boutik

Il design intimo ed elegante riflette la bellezza del tratto di costa su cui si affaccia l’hotel, che preserva l’autenticità di Mauritius. In collaborazione con il team di Constance Hotels & Resorts, Id/Vk Design Ltd ha ripensato lo stile di questo boutique hotel. Le camere offrono viste spettacolari sull’oceano o sul giardino tropicale, unendo raffinatezza, comfort, semplicità e lusso negli interni. I materiali raffinati, abbinati a un contrasto di toni luminosi ed elementi naturali, danno vita ad uno spazio elegante e confortevole allo stesso tempo.

Il ristorante e il K BAR

Ogni giorno il ristorante The Oak, situato sulla spiaggia davanti alla laguna turchese di Trou aux Biches, propone un nuovo menù, insieme a una selezione di frutti di mare, specialità mauriziane e piatti internazionali, che deliziano gli amanti del buon cibo. I bambini possono invece assaggiare un menù speciale creato appositamente per loro.

Luogo conviviale in cui rilassarsi durante tutta la giornata, il K Bar ha invece un’ampia gamma di cocktail preparati con cura, oltre a una selezione di sigari e rum per i momenti speciali, come gli spettacolari tramonti che da qua si possono ammirare.

Constance Wellness

Situato direttamente sulla spiaggia, il chiosco Constance Wellness invita gli ospiti a rilassarsi e a godere di una vista impareggiabile. Il seducente menù wellness si compone di ricca gamma di trattamenti e prodotti dalle fragranze e texture accattivanti per concedersi piacevoli momenti di relax, anche con la persona amata.

Echo Privilege Club

Constance Hotels & Resorts ha recentemente lanciato Echo Privilege Club, il suo programma fedeltà, primo nell’Oceano Indiano di un gruppo alberghiero mauriziano. Questo nuovo tool è stato ideato per migliorare il soggiorno dei viaggiatori, arricchire ogni esperienza e offrire servizi memorabili ed eccezionali a ogni visita nelle nove proprietà del gruppo alle Seychelles, alle Maldive, a Mauritius, a Rodrigues e in Madagascar.

Echo Privilege Club, il cui nome riflette i ricordi indelebili lasciati nel cuore degli ospiti, premia la fedeltà dei clienti con quattro livelli di riconoscimenti, ciascuno dei quali offre vantaggi esclusivi e personalizzati. In linea con la visione di Constance Hotels & Resorts in termini di lusso e sostenibilità, Echo Privilege Club evidenzia anche le iniziativegreen come la conservazione delle mangrovie, la protezione delle tartarughe, la conservazione della barriera corallina, la piantumazione di alberi endemici e la desalinizzazione. Il nuovo programma fedeltà invita così i suoi membri a partecipare alla preservazione dell’ambiente, mentre al Constance Sakoa Boutik vivono una vacanza senza eguali all’insegna del lusso True by Nature.