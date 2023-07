I dati di Trainline testimoniano che d’estate, per i concerti, aumentano i viaggi in treno: tra gli italiani boom per Ferro e Mengoni.

In che modo la stagione estiva dei concerti e dei Festival modifica le abitudini dei viaggiatori? A giudicare dai dati di Trainline – app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman – la differenza, rispetto agli altri mesi dell’anno, è sostanziale. Sono migliaia, infatti, i fan che si dirigono nelle più grandi e suggestive arene per concerti, spesso percorrendo in treno lo Stivale.

Viaggiatori in treno ai concerti: in testa gli artisti internazionali con un’unica data in Italia

I dati Trainline evidenziano innanzi tutto un +880% di viaggiatori in treno diretti a Reggio Emilia per la tappa finale del Love on Tour di Harry Styles. Un tour da tutto esaurito, lungo 22 mesi che si concluderà il prossimo 22 luglio proprio alla RCF Arena di Campovolo.

Al secondo posto della speciale classifica un altro gruppo di artisti che sarà in Italia per un’unica data (l’ultimo loro spettacolo nel Belpaese è del 2013). Stiamo parlando del concerto dei Blur del 22 luglio alle Mura di Lucca registra un +122% di viaggiatori in treno verso la città famosa per le mura medievali e la bellezza senza tempo. L’esibizione dell’iconica band del panorama britpop fa parte della line-up del Lucca Summer Festival, manifestazione musicale che si tiene in città sin dal 1998.

Gli altri artisti internazionali che hanno in programma una sola data italiana e che rendono le città dove si esibiranno protagoniste di un aumento di viaggiatori in treno sono: Kendrick Lamar, in programma il 17 luglio a Verona (+40%), gli One Republic – che saranno a Roma l’11 luglio (+12%) – e i Depeche Mode a Bologna il 16 luglio (+10%). I Black Eyed Peas sono gli unici artisti stranieri in classifica (al quarto posto) ad avere in programma più date sul suolo italiano e la loro tappa del 14 luglio fa registrare un +19% di viaggiatori in treno in direzione Ferrara.

Artisti italiani: aumento di viaggiatori in treno verso le esibizioni di Ferro e Mengoni

Dei tantissimi concerti di cantanti italiani, tra quelli che attirano più fan che viaggeranno in treno c’è Tiziano Ferro, il cui evento in programma a Padova il 14 luglio registra un +16%. Ma spunta anche Marco Mengoni e la sua esibizione del 5 luglio a Torino, con un +11% di passeggeri.

La classifica completa:

Harry Styles, 22 luglio, Reggio Emilia +880% Blur, 22 luglio, Lucca +122% Kendrick Lamar, 17 luglio, Verona +40% Black Eyed Peas, 14 luglio, Ferrara +19% Tiziano Ferro, 14 luglio, Padova +16% One Republic, 11 luglio, Roma +12% Marco Mengoni, 5 luglio, Torino +11% Depeche Mode, 16 luglio, Bologna +10%

L’incremento del numero di viaggiatori in treno testimonia la passione e l’interesse che i concerti estivi sono in grado di suscitare. I live diventano infatti veri e propri eventi di richiamo turistico. Il treno rappresenta inoltre il mezzo di trasporto ideale per recarsi a questo tipo di avvenimenti. Consente di fatto spostamenti sostenibili da un punto di vista ambientale, economico ma anche di comodità, senza la necessità di doversi preoccupare del parcheggio.

Foto: Shutterstock/Kikapress