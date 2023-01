Sogni di vivere in un maso medioevale? Ecco il soggiorno che fa per te

Lo Chalet Gratznhäusl offre la possibilità di soggiornare tra le mura di un vecchio maso del 1375, completamente ristrutturato. Tutte le informazioni.

Il wellness Hotel Gassenhof, quattro stelle superior in Val Ridanna, regala un angolo dal sapore antico. La famiglia Volgger, infatti, ha deciso di ridare nuova vita – e un tocco di romanticismo – allo Chalet Gratznhäusl. La piccola costruzione è un maso di origini medioevali risalente al 1375 che, grazie a un attento intervento di ristrutturazione, oggi è il luogo perfetto per un soggiorno riservato fatto di comfort e relax.

Foto da Ufficio Stampa

Dotato dei migliori servizi offerti dalla struttura principale, lo Chalet Gratznhäusl è un piccolo paradiso in cui la cura dei materiali e dei dettagli la fa da padrona tra le sue antiche mura. Quiete, silenzio e immersione nella natura sono assicurati dalle enormi vetrate che incorniciano i panorami dell’Alto Adige. L’antico maso si trova a pochi passi dall’hotel Gassenhof, facendo bella mostra di sé dopo qualche minuto di passeggiata. La struttura originale del XIV secolo, per lo più in materiale ligneo e dallo stile rustico, è stato totalmente ristrutturato per un’esperienza di lusso e relax unica.

Chalet Gratznhäusl, servizi e attenzione green

Foto da Ufficio Stampa

Nello chalet sono state ricavate quattro spaziose suite di circa 50-55 mq ciascuna, dotate di balcone e area soggiorno. L’arrendamento privilegia materiali di origine naturale come legno, pietra e vetro che si combinano creando un’atmosfera calda e accogliente, tipica dell’autentica ospitalità altoatesina. Inoltre, gli alloggi dello chalet offrono una private spa con cabina a raggi infrarossi da potersi godere in tutta tranquillità. Ma non mancano altri comfort come gli spazi ampi e angoli di relax come le antiche stufe a legna.

Gli ospiti che alloggiano allo Chalet Gratznhäusl possono, poi, usufruire di tutti i servizi di alto livello proposti dall’Hotel Gassenhof. Primo fra tutti l’area wellness di 3mila mq di superfice con piscina indoor, Infinity pool esterna, saune, bagno turco, yoga room e palestra attrezzata. A completare l’offerta, un ricco programma di attività che settimanalmente propone agli ospiti escursioni e passeggiate. Una coccola a 360 gradi.

Foto da Ufficio Stampa